ROUNDUP 2/Weitere App und KI-Bot: Bahn verspricht bessere Auskünfte

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BERLIN (dpa-AFX) - Ein KI-Bot, eine weitere App und schnellere Infos zu Gleiswechseln: Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr ihre Kundenkommunikation deutlich verbessern. "Wir investieren 50 Millionen Euro zusätzlich in moderne IT und künstliche Intelligenz", teilte Bahnchefin Evelyn Palla anlässlich der Vorstellung eines entsprechenden Maßnahmenbündels mit. "Damit machen wir die Kundeninformation verlässlicher, schneller und besser."

Bisher ließen Informationen für Reisende bei Verspätungen oder Zugausfällen oft zu wünschen übrig, hieß es von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). "Ich begrüße sehr, dass sich das jetzt ändern soll."

Dabei setzt der bundeseigene Konzern vor allem auf Künstliche Intelligenz. Unter anderem soll eine KI-Assistenz namens Kiana auf der Internetseite der Bahn sowie im DB Navigator integriert werden. Hier könnten Reisende individuelle Auskünfte zu ihrer Fahrt erfragen und sich zum Beispiel gewünschte Verbindungen raussuchen lassen.

KI in den Leitstellen

Zum anderen sollen in den Leitstellen mit KI eingehende Informationen zu Störungen schneller verarbeitet und in die relevanten Kundenkanäle weitergegeben werden. "Wichtige Hinweise und Informationen müssen auf allen Informationskanälen gleichzeitig ausgespielt werden", gab Palla als Ziel aus. Zurzeit dauere es oft 60 Sekunden, bis eine Information auf dem Anzeigern am Bahnsteig auch den Weg in die App DB Navigator finde. Künftig sollen es maximal 2 Sekunden Verzögerung sein.

Im DB Navigator soll zudem künftig eine auffällige Info-Box erscheinen, wenn es Probleme auf einer ausgewählten Strecke gibt. Zudem soll die App bald auch mit dem Hinweis "gleiche Ankunftszeit" darüber informieren, wenn frühere Anschlussverbindungen mit der gleichen Ankunftszeit möglich sind.

Neue App ab Ende des Jahres

Die Bahn arbeitet außerdem an einer weiteren App. Diese soll unter der Marke "DB Info" ab Dezember verfügbar sein und Echtzeitinformationen zu individuellen Reiseketten liefern.

Das Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation ist eines von drei Maßnahmenpaketen, mit denen die Bahn kurzfristig das Reiseerlebnis der Fahrgäste verbessern will. Ein erstes Programm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen und ein zweites für mehr Komfort in den Fernzügen werden bereits seit einigen Wochen beziehungsweise Monaten umgesetzt./maa/DP/jha