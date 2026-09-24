ROUNDUP 2: WWF legt Plan mit fischereifreien Zonen für Schleswig-Holstein vor

(Aktualisierung: Reaktion der Krabbenfischer ergänzt, mehrere Stellen durchgehend neu gefasst.)

HUSUM (dpa-AFX) - Ein gutes Jahr nach dem ergebnislosen Ende des Zukunftsdialogs Krabbenfischerei im schleswig-holsteinischen Wattenmeer legt die Umweltorganisation WWF einen Plan für fischereifreie Zonen vor. "Die Flächen sind so gewählt, dass die Fischereitätigkeit der Krabbenkutter in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern um rund 25 Prozent beschränkt wird während zugleich besonders wertvolle Naturräume geschützt werden", teilte der WWF mit. Die Krabbenfischer äußerten Kritik an den Plänen. Sie seien existenzbedrohend, sagte der Vorsitzende der Sparte Krabbenfischerei im Landesfischereiverband.

Der Zukunftsdialog zwischen Krabbenfischern, Naturschützern und Landesregierung über die Fischerei im Nationalpark war im Sommer 2025 vorerst gescheitert. Hauptgrund war, dass sich die beteiligten Gruppen nicht auf den erforderlichen Umfang neuer fischereifreier Gebiete im Nationalpark einigen konnten. Die Gespräche sind seitdem nicht wieder aufgenommen worden.

WWF: Zustand der Küstengewässer besorgniserregend

Der WWF fordert die Landesregierung nun auf, Regelungen für einen verbesserten Schutz der Unterwasserwelt zu erarbeiten. Das sei dringend nötig, denn der ökologische Zustand der schleswig-holsteinischen Küstengewässer sei besorgniserregend, hieß es. Eine unabhängige Untersuchung habe verdeutlicht, dass die mangelhaft geregelte Fischerei klare Defizite beim Schutz der Unterwasserwelt verursache.

"Momentan bewirtschaftet die Krabbenfischerei den ständig wasserbedeckten Teil des Nationalparks flächendeckend mit Grundschleppnetzen", sagte die WWF-Meeresschutzexpertin Catherine Zucco. Die Unterwasserwelt bleibe nirgends ungestört. "Es fehlen Rückzugsräume, die die marine Artenvielfalt stärken und das Ökosystem gegen den Klimawandel wappnen." Nach Ansicht der Umweltorganisation ist die fast lückenlose Befischung mit dem Zweck eines Nationalparks nicht vereinbar.

Das schwebt der Umweltorganisation konkret vor

Der WWF fordert, einen Mittelweg zu finden, so dass Naturschutz und traditionelle Fischerei nebeneinander Platz im Nationalpark haben. Den Vorschlägen des WWF zufolge sollen 58 Prozent der derzeit von der Krabbenfischerei befischten Nationalparkbereiche künftig der Natur vorbehalten und nicht mehr befischt werden. Damit Naturschutz wirken kann, braucht es demnach unbefischte Gebiete in ausreichender Größe, die vollständige Tidebecken mit ihren Prielen und küstenferne Gebiete umfassen.

"Wo es möglich ist, beinhalten unsere Vorschläge ökologisch wertvolle Bereiche, die derzeit dünn befischt werden", sagte Zucco. "Ihre Schließung würde die Fischereitätigkeit nur wenig beschränken, der Gewinn für die Natur wäre dennoch groß."

Der WWF-Vorschlag sieht unter anderem vor, Tidebecken bei Sylt, die Norder- und Süderaue zwischen den Inseln und dem Festland sowie die küstenfernen Gebiete vor Amrum und Sylt mit dem Schweinswalschutzgebiet als fischereifreie Gebiete auszuweisen. Zusätzlich wird im Elbmündungsgebiet eine zeitlich begrenzte Schutzzone für Brandgänse vorgeschlagen, um die Tiere während der Mauser im Juli und August vor besonders schädlichen Störungen zu bewahren. Die für die Krabbenfischerei bedeutsamen Bereiche direkt vor Sylt, vor Büsum, südlich von Eiderstedt und im Rütergat sollen für die Fischerei offen bleiben.

Jetzt, wo konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, komme es auf die Gesprächsbereitschaft von Fischerei und Behörden an, teilte der WWF weiter mit.

Krabbenfischer kontern Kritik

Krabbenfischer Möller kritisierte die WWF-Pläne: Darin blieben kaum noch nutzbare Flächen für die Fischerei übrig. Der Nationalpark sei überlebenswichtig für die Krabbenfischer, die vorgeschlagenen Nullnutzungszonen kämen einem Berufsverbot gleich. Die Flotte habe sich in den vergangenen Jahren schon verkleinert und werde sich weiter verkleinern, sagte Möller. Allein dadurch finde schon eine natürliche Nullnutzung statt. Die Flexibilität auf aktuell wenig oder gar nicht genutzte Gebiete ausweichen zu können, bleibe zudem unheimlich wichtig.

Möller verwies zudem erneut auf aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass der Einsatz des spezifischen Krabbenfanggeschirrs im Wattenmeer keine langfristigen oder strukturell relevanten Auswirkungen auf die Bodenfauna und

-morphologie verursacht.

Zudem habe es bereits zur Gründung des Nationalparks eine fischereiliche Verträglichkeitsprüfung gegeben, die ebenfalls zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich der Krabbenfischerei gelangte, betonen die Fischer weiter. Daher sei diese traditionelle Fischerei auch in großen Teilen des Nationalparks, einschließlich Teilen der streng geschützten Schutzzone 1, weiterhin zulässig geblieben.

Wohl keine neuen Gespräche vor der Landtagswahl

Neuen Gesprächen verschlossen sich die Krabbenfischer aber nicht. Es werden sicher wieder Gespräche stattfinden, wie Möller sagte. Er halte es aber nicht für notwendig, sie vor der Landtagswahl im kommenden Frühjahr wieder aufzunehmen.

Das Landwirtschaftsministerium in Kiel teilte der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls mit, "nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass in der laufenden Legislaturperiode noch eine abschließende, von allen Beteiligten getragenen Verständigung zum Thema erzielt werden kann".

So ist der Stand in Niedersachsen

In Niedersachsen sind Fischer, Umweltgruppen und Landesregierung bereits einen Schritt weiter bei der Suche nach fischereifreien Zonen. Rund zehn Prozent des niedersächsischen Küstenmeeres sollen künftig streng geschützt und für die Fischerei gesperrt werden. Die Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft hatten dazu nach einem Fischereidialog im Juli konkrete Gebietsvorschläge vorgelegt, die nun im Landtag beraten werden sollen.

Vorgesehen sind fischereifreie Flächen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und im Meeresschutzgebiet Borkum-Riff. Weder Fischer noch Umweltgruppen, die an dem Dialog beteiligt waren, waren danach aber zufrieden mit den Gebietsvorschlägen. Der Fischereiverband sah noch Änderungsbedarfe und forderte genauere Daten. Umweltorganisationen gingen die Pläne dagegen nicht weit genug./gyd/DP/men