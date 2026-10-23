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23.10.2026 20:33:38
ROUNDUP 2: Zugverkehr am Hauptbahnhof Karlsruhe kurzzeitig eingestellt
(Aktualisierung: alle Gleise wieder freigegeben)
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Sturmschadens ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Karlsruhe vorübergehend komplett eingestellt worden. Ein Gegenstand sei am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Reisende hätten von einem "massivem Funkenschlag" berichtet. Verletzt worden sei niemand. Zur Sicherheit wurde die Oberleitung abgeschaltet und von Experten überprüft. Dann wurden alle Gleise wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte./poi/DP/he
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