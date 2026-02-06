AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
06.02.2026 17:54:38
ROUNDUP 3: Betrieb am BER läuft wieder - Verspätungen und viele Ausfälle
(neu: Angaben zu Verspätungen und Flugausfällen)
BERLIN (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist am Freitag wieder aufgenommen worden. Es kommt aber weiterhin zu mehrstündigen Verspätungen und Ausfällen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des BER hervorgeht. Der Flugbetrieb laufe nur schleppend und eingeschränkt, teilte eine Sprecherin mit. "Passagiere brauchen weiterhin viel Geduld. Es kommt immer noch zu Flugstreichungen und massiven Verspätungen."
Aufgrund der Witterung dauere die Enteisung der Flugzeuge deutlich länger als sonst üblich, erklärte sie. Dadurch könnten weniger Flugzeuge starten als an einem regulären Tag. Bis zum späten Nachmittag haben nach ihren Angaben die Airlines rund die Hälfte der für heute geplanten rund 500 Starts und Landungen gestrichen. Die Zahl könne sich noch erhöhen.
Der Betrieb am BER war am Mittag wieder angelaufen. Offiziell wurde der Flugbetrieb der Sprecherin zufolge um 12 Uhr freigegeben. Gegen 13 Uhr startete das erste Flugzeug in Richtung Amsterdam. Schritt für Schritt werde derzeit der Betrieb hochgefahren, sagte sie weiter.
Betrieb am Donnerstagabend eingestellt
Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen am BER möglich. Auch am Freitagmorgen blieb der Betrieb zunächst eingestellt. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt, hieß es am Morgen.
Hunderte Fluggäste harrten über Stunden am BER aus, einige mussten die Nacht dort verbringen. An den Check-in-Schaltern kam es am Freitag zu langen Wartezeiten. Viele betroffene Passagiere äußerten sich frustriert über mangelnde Informationen seitens der Fluggesellschaften. Allein am Freitag wurden bis zum Nachmittag den Fluganzeigen zufolge mehr als 100 Flüge gestrichen.
Betreiber und Passagiere müssen zudem hoffen, dass es am Abend und in der Nacht nicht erneut zu Blitzeis auf den Start- und Landebahnen kommt. In diesem Fall müsste der Flugbetrieb erneut eingestellt werden, sagte eine Sprecherin.
Gewerkschaft kritisiert Ausmaß der Einschränkungen
Die Gewerkschaft Verdi hob hervor, die interne Krisenkommunikation mit den Beschäftigten habe funktioniert. Diese hätten im Kontakt mit den Passagieren "das Bestmögliche geleistet". Gleichwohl kritisierte die Arbeitnehmervertretung das Ausmaß der Schließung am BER. Dieses sei vermeidbar gewesen. "Entscheidend ist dabei die unzureichende Vorbereitung und Resilienz", teilte der Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr und Maritime Wirtschaft, Dennis Dacke, mit.
"Weltweit gibt es zahlreiche Flughäfen, die regelmäßig mit vergleichbaren Wetterlagen umgehen müssen, in Europa etwa in den skandinavischen Ländern", betonte er. Technisch stünden dafür etablierte Verfahren zur Verfügung.
Verband: Sicherheit hat Priorität
Der Flughafenverband ADV betonte: "Sicherheit hat oberste Priorität. Wenn diese nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine temporäre Einstellung des Flugbetriebs trotz aller Vorsorgemaßnahmen unvermeidbar." Eisregen zähle zu den wenigen meteorologischen Ereignissen, bei denen selbst moderne Enteisungs- und Räumverfahren an ihre Grenzen stießen.
Generell sei es jedoch so, dass extreme Wetterereignisse an Bedeutung gewännen und Flughäfen weltweit vor neue Herausforderungen stellten. "Daher ist es sinnvoll, bestehende Konzepte regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln - etwa im Hinblick auf Technik, Prozesse und Entscheidungswege", teilte der ADV mit.
Die witterungsbedingte Einstellung des Flugbetriebs kann laut ADV zu erheblichen finanziellen Einbußen führen. Die genaue Schadenshöhe hänge aber stark von Dauer und Umfang des Ausfalls ab und lasse sich erst im Nachgang belastbar beziffern, wie es weiter hieß./maa/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.01.26
|easyJet bestätigt Prognose und steigert Passagierzahlen - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals (Financial Times)
|
27.01.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
23.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Freitagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu AIR France-KLM
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,03
|3,53%
|easyJet plc
|5,61
|1,41%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,98
|3,68%
|Lufthansa AG
|9,16
|1,89%
|Ryanair
|28,10
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.