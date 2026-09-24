Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 14:33:38

ROUNDUP 3/Drohnen-Sichtung: gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

(neu: Überschrift angepasst.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Sichtung einer Drohne am Berliner Flughafen ermittelt die Brandenburger Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Man habe den Fall von der Bundespolizei übernommen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe zu der Drohne, die laut Bundespolizei am Mittwochabend von Mitarbeitern des Flughafens gesehen wurde, waren noch offen.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen war nach der Sichtung für etwa 45 Minuten eingestellt worden. Passagiere mussten Verspätungen und Umleitungen hinnehmen. Wachsende Gefahren durch unerlaubte Drohnenüberflüge sorgen seit längerem für eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur in Deutschland.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte die beiden Start- und Landebahnen nacheinander gesperrt. Kurz nach 21.00 Uhr wurde der Flugbetrieb wieder freigegeben. Die Bundespolizei hatte nach der Sichtung nach der Drohne gesucht, aber nichts feststellen können, hieß es.

Angriff mit Sprengstoff-Drohne in Leipzig

Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen Angriff mit einer Drohne gegeben, die mit Sprengstoff ausgerüstet war. Sie war zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Bundesregierung machte Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet das.

28 Drohnen-Sichtungen am BER im ersten Halbjahr

Der Berliner Flughafen musste in der Vergangenheit immer wieder wegen Drohnen-Sichtungen den Flugverkehr unterbrechen. An keinem anderen deutschen Flughafen wurden im ersten Halbjahr 2026 laut der Flugsicherung so viele Drohnen gesichtet.

28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die DFS auf Anfrage mitteilte. Das war eine mehr als am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

In sieben Fällen musste am Berliner Flughafen der Flugverkehr deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur acht Drohnen. Die Bundespolizei hatte in diesem Jahr ein neues sogenanntes Detektionssystem für Drohnen installiert, das Drohnen besser und schneller erkennen soll./mow/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,70 0,71% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen