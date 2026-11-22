AUGSBURG (dpa-AFX) - In zahlreichen Hausarzt-Praxen besteht einem Medienbericht zufolge derzeit ein Mangel an Grippe-Impfstoff. "Teilweise wurde der Impfstoff viel zu spät geliefert, teilweise nicht in der bestellten Menge", sagte die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Das Bundesgesundheitsministerium stellte klar: Die Versorgung mit Impfstoffen sei gesichert, ein bundesweiter Engpass nicht festzustellen, versicherte das Ministerium gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Sonntag).

Momentan ist Hauptzeit für Grippeimpfungen. Das Robert Koch-Institut empfiehlt, die jährliche Grippeimpfung von Oktober bis Mitte Dezember durchführen zu lassen. Die Impfempfehlung gilt für alle Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, medizinisches Personal und weitere Gruppen.

Institut gibt weniger Impfstoff-Dosen frei

Hintergrund für den von Hausärzten wahrgenommenen Mangel an Impfstoffen ist eine Verzögerung bei der Produktion und Freigabe der Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Ein Sprecher des Instituts bestätigte der "Augsburger Allgemeinen", dass in diesem Jahr später mit der Prüfung und Freigabe der Chargen begonnen worden sei. Einen bundesweiten Lieferengpass sehe er aber nicht.

Einer Online-Grafik des Instituts ist zu entnehmen, dass die Zahl der geprüften Dosen in den vergangenen Monaten deutlich unter denen der Vorjahre lag - nun aber mittlerweile gleichgezogen ist. Demnach sind 20,2 Millionen Dosen freigegeben.

Arztpraxen, die derzeit über keinen Grippe-Impfstoff verfügen, müssen nach Angaben der Verbandschefin viele Apotheken abtelefonieren, um noch verfügbaren Impfstoff aufzutreiben. Entsprechend würden Impftermine verschoben. "Das behindert ganz konkret die Impfkampagne

- und das, obwohl die Impfquoten ohnehin viel zu niedrig sind", sagte

Buhlinger-Göpfarth der Zeitung.

Lauterbach: Impfstoffe mussten angepasst werden

Ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände erklärte der Zeitung, die Versorgung mit Grippe-Impfstoff sei grundsätzlich sichergestellt - auch wenn er vereinzelt vergriffen sein sollte.

Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist ebenfalls der Ansicht, dass mit den 20 Millionen Dosen nun ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Die Verzögerungen bei der Auslieferung gingen darauf zurück, dass die Impfstoffe hätten angepasst werden müssen, sagte Lauterbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Die späte Auslieferung ist kein politisches Versagen, sondern der relativ späten Entwicklung der neuen Impfstoffe geschuldet."

Auch 2025 gab es Schwierigkeiten

Schon im vergangenen Jahr fehlte der Impfstoff gegen Influenza in manchen Hausarztpraxen. Dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband zufolge war die Nachfrage damals vergleichsweise hoch, unter anderem wegen einer frühen Grippewelle. Deswegen fehlten bereits Mitte Dezember Grippe-Impfstoffe.

Die Praxen müssen den Impfstoff schon ein Dreivierteljahr im Voraus bestellen. Häufig sei dann aber noch nicht absehbar, wie viel Bedarf es gibt, erklärte der Verband. Bestellen die Praxen zu viel, würden sie von den Krankenkassen finanziell sanktioniert.

Lauterbach: Noch genug Zeit für die Impfung

Lauterbach rief vor allem ältere Menschen auf, sich impfen zu lassen. Die Grippesaison gehe erst mit den Feiertagen und in den Januar hinein richtig los, sagte er. Es sei deshalb noch genug Zeit. "Menschen über 60 sollten jetzt dringend Termine machen, bei Hausärzten oder in den Apotheken." Falls der gewünschte Impfstoff nicht vorhanden sei, könne man gut auf einen anderen ausweichen. "Alle Impfstoffe sind hochwirksam."

Es gebe kaum eine einfachere und billigere Art, Todesfälle oder schwere Herz-Kreislauf-Komplikationen zu vermeiden, als die Grippeimpfung, sagte Lauterbach. "In der letzten Saison sind 16.000 Menschen gestorben, von denen wir die meisten hätten retten können". Die mittlere Wirksamkeit der Impfung liegt Studien zufolge bei älteren Erwachsenen bei etwa 41 Prozent. Hinzu kommt eine sogenannte nachgezogene Sterblichkeit: Menschen sterben nach einer Grippe-Erkrankung deutlich häufiger durch Herzinfarkte und Schlaganfälle./dd/DP/zb