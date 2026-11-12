ROUNDUP 3/Israels Armee: Angriff auf Krankenhaus in Gaza galt Hamas

(Neu: Angaben des Gesundheitsministeriums, Stellungnahme der Armee)

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat bei einem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen eigenen Angaben zufolge ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von ihm und "weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas" sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit. Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff in der Stadt Chan Junis mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums handelte es sich bei den sechs Toten um Krankenhausangestellte, darunter ein Arzt, Patienten und Begleiter. Es sei auch ein 13-Jähriger getötet worden. Keine der Angaben beider Seiten ließen sich unabhängig überprüfen.

In einer Mitteilung der Armee hieß es, Ziel des Angriffs sei Muhammad Abu Ismail gewesen, Kommandeur der Hamas-Brigade für den Bereich Chan Junis. Er habe sich "gemeinsam mit weiteren Terroristen im Nasser-Krankenhaus versteckt". Der Hamas-Kommandeur sei für Anschläge auf Israelis sowie die Gefangenschaft zahlreicher Geiseln während des Gaza-Kriegs verantwortlich gewesen.

Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als "Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten" gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, hatte es von der Armee zuvor geheißen. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen durchgeführt. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, so die israelische Armee. Auch diese Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Hamas spricht von "Kriegsverbrechen"

Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem "Kriegsverbrechen". Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Laut dem israelischen Sender Kan wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen.

Angriffe trotz Waffenruhe

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.600 Palästinenser getötet./ln/DP/mis