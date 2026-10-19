ROUNDUP 3: Kanada: Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

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EDMONTON (dpa-AFX) - Die Bewohner und Bewohnerinnen der ölreichen Provinz Alberta können heute per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer Abspaltung von Kanada abstimmen. Die Stimmberechtigten sollen entscheiden, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben soll oder ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung und den Weg in die staatliche Unabhängigkeit führt.

In Umfragen hatte sich zuletzt eine große Mehrheit für den Verbleib als Teil Kanadas ausgesprochen - etwa 70 Prozent. Rund 20 Prozent sprachen sich dagegen aus. Der Rest zeigte sich unentschieden. Wer wollte, konnte seine Stimme bereits per Brief oder persönlich im Voraus abgeben.

Provinz ist für Nationalparks in den Rocky Mountains berühmt

Die kanadische Provinz Alberta mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem wegen ihrer Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen lebt in den Metropolen Edmonton und Calgary.

Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt. Auch viele Demonstranten, die während der Corona-Pandemie gegen Einschränkungen und Impfvorschriften protestiert hatten, schlossen sich später der Unabhängigkeitsbewegung an.

Obwohl die Bewegung stets eine Minderheit darstellte, konnte sie Albertas konservative Premierministerin Danielle Smith dazu bewegen, das Referendum anzusetzen. Smith sprach sich allerdings immer für einen Verbleib als Teil Kanadas aus.

Premierminister Carney gegen Abspaltung: "Kanada funktioniert"

Insgesamt sollen die gut drei Millionen wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen über zehn Fragen abstimmen. Die erste Frage zur möglichen Abspaltung von Kanada soll laut Wahlbehörde zuerst ausgezählt werden, womit es schon am Dienstag ein Ergebnis geben könnte. Laut der unabhängigen Wahlbehörde der Provinz haben bereits 1,3 Millionen im Voraus abgestimmt. Die Frage lautet: "Sollte Alberta eine kanadische Provinz bleiben, oder sollte die Regierung Albertas den von der kanadischen Verfassung geforderten rechtlichen Prozess einleiten, um in der Provinz ein verbindliches Referendum abzuhalten, ob sich Alberta von Kanada trennen sollte oder nicht?"

Auch Kanadas Premierminister Mark Carney hatte sich immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. "Kanada funktioniert", hatte Carney beispielsweise zuletzt bei einer Veranstaltung in der Provinz gesagt. "Generationen von Menschen aus Alberta haben mitgeholfen, dieses Land aufzubauen. Es ist eures. Es ist unseres. Und es ist es wert, dafür zu kämpfen."

Trump kokettiert mit Kanada als 51. Bundesstaat der USA

Beide großen politischen Parteien des Landes haben sich ebenfalls immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Aus der US-Regierung von Präsident Donald Trump kam dagegen Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung.

Die USA und Kanada befinden sich aktuell in einem festgefahrenen Handelsstreit , der zuletzt wieder eskaliert war. Trump hatte Kanada immer wieder gedroht und damit kokettiert, dass das Nachbarland 51. Bundesstaat der USA werden könnte. Da müsse Kanada gegenhalten und das ginge nur gemeinsam, sagte Premierminister Carney. "Wir müssen stark sein und gemeinsam sind wir stärker."

Feuerinferno auf Militärstützpunkt: Tote und Verletzte

Nur zwei Tage vor der Abstimmung kam es auf einem Militärstützpunkt in Alberta aus bislang ungeklärter Ursache zu einem katastrophalen Brand, der sich schnell ausbreitete. Bei dem Vorfall auf der Basis Wainwright wurden vier Menschen getötet und mindestens 19 lebensgefährlich verletzt. Insgesamt wurden 39 Personen mit teils schweren Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Feuer im Grasland habe sich von ungewöhnlich starken Winden angefacht in kürzester Zeit ausgebreitet und ein Übungsgelände erfasst, wo Soldaten trainierten, sagte Kommandeur Wade Rutland vor der Presse./cah/DP/he