(Neu: Statement von SAP. mehr Hintergrund zum Stellenabbau im Jahr 2024)

LONDON (dpa-AFX) - Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP (SAP SE) laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

Von SAP hieß es dazu in einer Stellungnahme: "KI verändert unser Geschäftsumfeld rasant. Deshalb überprüfen wir kontinuierlich, wie sich unsere Organisation und Belegschaft weiterentwickeln müssen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Transformation werden sich Rollen und Funktionen naturgemäß weiterentwickeln. Darüber hinaus seien keine Entscheidungen über weitere Maßnahmen gefallen. "Spekulationen kommentieren wir nicht."

SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Maßnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Auf der anderen Seite allerdings stellt SAP aber auch ein, auch um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf Kompetenzen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Zudem bekamen die Walldorfer damals durch einen Zukauf neue Mitarbeiter hinzu. Zuletzt - per Ende des dritten Quartals 2026 - beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter.

Mit Blick auf die aktuell kolportierten Stellenstreichungen kalkuliert Analyst Toby Ogg von der Bank JPMorgan bei angenommenen Gesamtkosten pro Mitarbeiter von 150.000 Euro und einer möglichen Reinvestition der Hälfte der Ersparnis eine potenzielle Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 750 Millionen Euro, was wohl ab 2028 voll zum Tragen kommen würde.

Sollte die Maßnahme zudem Ende Januar im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 - entsprechend dem üblichen Zeitplan von SAP - bekannt gegeben werden, würde der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) 2027 die finanziellen Belastungen durch den Stellenabbau auffangen, so Ogg./mis/mis/stk/mis