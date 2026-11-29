MADRID (dpa-AFX) - Machtwechsel in Spanien: Ein Rechtsbündnis hat die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen. Damit ist der linke Ministerpräsident Pedro Sánchez nach achteinhalb Jahren an der Macht faktisch gestürzt.

Die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo eroberte am Sonntag gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, 186 Sitze, wie das Innenministerium nach Auszählung von gut 85 Prozent der Stimmen mitteilte. Das wären zehn Mandate mehr als die für eine Parlamentsmehrheit notwendigen 176 Sitze.

Um im Parlament zum neuen Regierungschef gewählt zu werden, muss sich der 65-Jährige Feijóo zwar erst mit Vox-Chef Santiago Abascal auf die Details der Zusammenarbeit einigen. Das Zustandekommen der Koalition gilt allerdings als Formsache.

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Sánchez kommt laut den bisherigen Ergebnissen lediglich auf 117 Sitze im "Congreso de los Diputados". Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hat somit keine Chance auf eine absolute Mehrheit.

Erstmals seit Franco könnte extreme Rechte mitregieren

Zahlreiche Medien und Beobachter hatten die Wahl als Schicksalswahl und historische Abstimmung bezeichnet. "Unverzichtbare" soziale Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre - darunter Frauen- und Minderheitenrechte - stünden auf dem Spiel, hieß es.

Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre zeichnet sich nun eine Regierungsbeteiligung der extremen Rechten ab. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen Rechtsaußen-Parteien wie Vox postuliert.

Forderung nach geschlossenen Grenzen

Vox bedient sich einer stark polarisierenden Rhetorik und stellt das "einfache, patriotische Volk" einer angeblich korrupten politischen Elite und linker "Gesinnungsdiktatur" gegenüber. Zudem nutzt sie Verschwörungserzählungen wie den sogenannten Bevölkerungsaustausch. Die Partei propagiert einen strikten Zentralismus, fordert das Verbot regionaler Unabhängigkeitsparteien, verharmlost die Franco-Diktatur und nennt Migration und Kriminalität oft in einem Atemzug.

Feminismus lehnt Vox als "Gender-Ideologie" ab, will spezifische Gesetze gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen abschaffen sowie das Recht auf Abtreibung und die Rechte von LGBTQ-Personen stark einschränken.

In der Migrationspolitik fordert Vox geschlossene Grenzen, die sofortige Abschiebung illegal eingereister sowie straffälliger Ausländer, eine "Remigration" und eine Bevorzugung gebürtiger Spanier bei Sozialleistungen und öffentlichen Hilfen. In der Klimapolitik bekämpft die Partei den Europäischen Green Deal und äußert Zweifel am menschengemachten Klimawandel.

Wahl mit europäischer Dimension

Die Wahl hat auch eine europäische Dimension: Die französische Zeitung "Le Monde" analysierte, ein Machtwechsel in Madrid würde den Vormarsch rechtsextremer Kräfte in Europa weiter verstärken. Darauf hofft AfD-Chefin Alice Weidel. Sie stellte sich demonstrativ hinter Vox und schrieb auf X: "Ganz Europa erwartet einen politischen Kurswechsel in Madrid. Wir zählen als europäische Patrioten auf euch."

Historisch hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung war mit fast 80 Prozent so hoch wie noch nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach dem Ende der Franco-Diktatur. Das waren 13 Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Parlamentswahl im Juli 2023.

Streit um Mieterschutz führte zu Neuwahl

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch vorzeitig an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.

Seit Jahren steigen die Mieten und Wohnungspreise in Spanien stärker als die Reallöhne. Das liegt vor allem an mangelndem Wohnraum. Seit der letzten Parlamentswahl im Juli 2023 stieg die Einwohnerzahl des Landes um rund 1,6 Millionen auf knapp 50 Millionen. Die meisten Menschen kamen aus Lateinamerika und Marokko. Im selben Zeitraum wurden nach Regierungsangaben jedoch nur etwa 330.000 Wohnungen neu gebaut.

Feijóo versprach Bau von einer Million neuer Wohnungen

Sánchez plädierte für den Bau von Sozialwohnungen, das Einfrieren von Mieten in Regionen, wo der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, und höhere Steuern für auf Immobilien großer Vermieter und Fonds , die nicht zu einem erschwinglichen Preis vermietet werden.

Feijóo versprach hingegen, er werde durch für den Bau von einer Million neuer Wohnungen sorgen. Dafür solle mehr öffentliches und privates Bauland verfügbar gemacht und die Stadtplanung vereinfacht werden. Die Wohnungskrise wird auf jeden Fall eine Herausforderung auch für eine neue Rechtsregierung.

Jedoch schon bevor die Wohnungskrise zum bestimmenden innenpolitischen Thema wurde, war die Minderheitsregierung unter dem "letzten Sozialisten Europas", wie Medien Sánchez nennen, zunehmend unter Druck geraten. Gründe waren Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft Zehntausender Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta./er/DP/zb