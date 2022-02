ROUNDUP 3: Ringen um weitere Absicherungen bei Corona-Öffnungsschritten

(neu: Details und Hospitalisierungsrate im 4., 5., 6. Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder ringen um weiter nötige Absicherungen bei einem Wegfall vieler Corona-Beschränkungen in Deutschland bis zum Frühlingsbeginn. Vor Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, jetzt sei die Zeit, mit Augenmaß zu lockern. "Komplett zurückfahren können wir die Corona-Auflagen nicht", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Auch aus den Ländern kommen Rufe nach einer weiteren Rechtsgrundlage für Maßnahmen bei kritischerer Lage. Auf dem Tisch liegt ein Stufenplan für Öffnungen bis zu einem möglichen Ende einschneidender Auflagen ab dem 20. März.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, sagte im Deutschlandfunk: "Wir sollten nicht hopplahopp alles über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten als Schutzmechanismus bewährt hat." Man solle sich zwischen einzelnen Stufen 14 Tage Zeit nehmen und in beide Richtungen schauen, ob das Vorgehen gelinge oder ob man vorsichtiger sein müsse. Wüst verwies in der ARD auf Maskentragen, Testen und Hygienekonzepte. Dies solle auch nach dem 19. März möglich sein. Dann läuft nach jetziger Gesetzeslage die bundesweite Rechtsbasis für eine Reihe von Schutzmaßnahmen aus.

Nach einem Beschlussvorschlag von Seiten der unionsregierten Länder von Dienstagabend könnten in einem ersten Schritt private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen wieder "ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl" möglich sein - für Ungeimpfte soll es aber noch keine Lockerung geben. Die in vielen Ländern schon aufgegebene Zugangsregel nur für Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel soll bundesweit entfallen, es soll aber eine Maskenpflicht bleiben.

In einem zweiten Schritt könnte ab 4. März der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie geimpft, genesen oder ungeimpft mit negativem Test (3G) möglich werden. Bei Großveranstaltungen auch im Sport könnten mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden. In einem letzten Schritt ab 20. März könnten dann alle "tiefgreifenderen" Maßnahmen entfallen, wenn die Lage des Gesundheitssystems dies zulässt. Es handelt sich bei dem Papier um eine Diskussionsgrundlage, die noch geändert werden kann.

Besonders im Blick stehen Schutzregelungen für die Zeit ab 20. März. Lauterbach sagte, nötig sei weiter die Möglichkeit für schnelles und flexibles Reagieren in der Pandemie. Das Virus verschwinde nicht von heute auf morgen. "Deswegen müssen wir das Infektionsschutzgesetz so formulieren, dass der Basisschutz gewährleistet bleibt und bei Bedarf ausgedehnt werden kann." Der SPD-Politiker kündigte an: "Den Text werden wir im parlamentarischen Verfahren ergänzen, so dass auch nach dem 20. März mehr möglich ist als Maske und Abstand." Lauterbach betonte: "Die Länder brauchen ein größeres Corona-Besteck."

Der Minister erläuterte, inzwischen steckten sich weniger Menschen an. Aber die Zahl der Klinikeinweisungen werde noch mehrere Tage hoch gehen. Zudem sei der Anteil der älteren Infizierten gestiegen, deren Schutz besonders wichtig sei. In den Papieren für die Bund-Länder-Gespräche wird auf den Expertenrat der Bundesregierung verwiesen, der ein Zurückfahren der Schutzmaßnahmen erst bei stabilem Sinken der Hospitalisierung für sinnvoll hält.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sank laut Robert Koch-Institut (RKI) zwar den vierten Tag in Folge auf nun 1401,0 (Dienstag: 1437,5, Mittwoch der Vorwoche: 1450,8). Die Gesundheitsämter meldeten 219 972 neue Fälle an einem Tag. Allerdings könnten die Zahlen höher sein, weil manche Infizierte einen positiven Schnelltest nicht mehr per PCR bestätigen lassen und daher nicht erfasst werden. Die Hospitalisierung - die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100 000 Einwohner und sieben Tagen - stieg laut RKI leicht auf 6,04 an (Dienstag: 5,9).

Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sagte der dpa, Masken seien ein wirksames Mittel, sich gegen Viren zu schützen. "Deswegen sollte es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegen, wo und inwieweit man im Alltag eine Maske trägt." Gerade für Kinder sei es wichtig, den Alltag auch ohne Maske bestreiten zu können - zumal der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei.

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte der dpa, es dürfe nun nicht um einen Überbietungswettbewerb gehen, wer der größte Lockerer sei. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch): "Wenn wir die Schüler weiter regelmäßig testen und sie in der Schule Masken tragen, können wir den Präsenzunterricht und den Infektionsschutz gut miteinander verbinden." Daher sollte man "noch ein paar Wochen daran festhalten"./sam/beg/dot/bw/seb/rgr/DP/jha