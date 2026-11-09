UniCredit Aktie

UniCredit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 16:05:38

ROUNDUP 3: Unicredit will bei Commerzbank schnell das Kommando übernehmen

(neu: weitere Details und Hintergrund zur Commerzbank, aktualisierte Kursreaktion)

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen.

Dort möchte er mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns (DAX) schicken. Anschließend will er seine Strategie "Commerzbank Unlocked" umsetzen.

"Die nächsten Schritte sind klar", schreibt die Unicredit, die sich knapp 50 Prozent an der Commerzbank gesichert hat und im Oktober die Freigabe der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Übernahme bekam. Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung ab. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027.

An den Börsen kamen die Neuigkeiten gut an: Die Unicredit-Aktie gewann bis zum Nachmittag in Mailand mehr als sechs Prozent. Für die Commerzbank-Aktie ging es in Frankfurt um mehr als viereinhalb Prozent aufwärts.

Zugleich meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das dritte Quartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher. Von Juni bis September verdiente die Großbank dank höherer Einnahmen und rückläufiger Kosten deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen um rund zwölf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss legte um acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu; die Einnahmen aus Gebühren, Provisionen und Dividenden wuchsen noch stärker.

Zwar legte die Unicredit fast doppelt so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie ein Jahr zuvor, doch die gestiegenen Einnahmen machten dies mehr als wett. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben.

Für das Gesamtjahr peilt Orcel vor Sonderaufwendungen jetzt einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an. Einschließlich Sondereffekten soll der Überschuss weiter deutlich über 11 Milliarden erreichen. 2028 sollen es deutlich über 13 Milliarden und 2030 deutlich über 15 Milliarden Euro werden./stw/als/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 81,51 5,97% UniCredit S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen