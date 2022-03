ROUNDUP 3: Weißes Haus bestätigt Freilassung von zwei US-Bürgern in Venezuela

(Aktualisierung: Stellungnahme des US-Außenministeriums ergänzt)

CARACAS/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Gesprächen zwischen den USA und Venezuela vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sind zwei US-Ölmanager aus venezolanischer Haft freigekommen. "Heute Nacht werden zwei Amerikaner, die zu Unrecht in Venezuela inhaftiert waren, ihre Familien wieder in die Arme schließen können", hieß es in einer Mitteilung von US-Präsident Joe Biden am späten Dienstag (Ortszeit). "Wir bringen Gustavo Cárdenas und Jorge Fernández nach Hause."

US-Außenminister Antony Blinken begrüßte die Freilassung der beiden Männer. Blinken erklärte am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Washington, Cárdenas und Fernández seien inzwischen in den USA angekommen.

Bei Cárdenas handelt es sich um einen ehemaligen US-Ölmanager von Citgo, der US-Tochter des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA. Über seine Freilassung kurz nach dem Besuch hochrangiger US-Vertreter im südamerikanischen Krisenstaat hatte zunächst die Nichtregierungsorganisation Foro Penal berichtet.

Fernández, ein US-Bürger mit kubanischen Wurzeln, war Ende Februar 2021 als Tourist in Venezuela wegen Terrorismusverdachts festgenommen worden, weil er eine Drohne mit ins Land gebracht hatte. Laut der "New York Times" sitzen noch mindestens acht US-Bürger in Caracas unter Vorwürfen von Terrorismus bis Veruntreuung in Haft.

Cárdenas ist damit bisher der einzige der sogenannten "Citgo 6" auf freien Fuß. Die sechs Ölmanager wurden 2017 in Venezuela festgenommen und 2020 in einem Korruptionsprozess zu langen Haftstrafen verurteilt. Die US-Regierung kritisierte den Prozess als politisch motiviert und unfair. Beobachter deuteten Cárdenas' Freilassung als Geste des guten Willens von Seiten der autoritären Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte es am Wochenende Gespräche zwischen Vertretern der US- und der Maduro-Regierung in Venezuela gegeben - ein Treffen mit Seltenheitswert, schließlich haben die USA auch gegen Venezuela zahlreiche Sanktionen verhängt. Allerdings verfügt das für die USA recht nahe Venezuela über die größten Ölreserven der Welt. Die USA haben wegen des Angriffs auf die Ukraine den Import von russischem Öl verboten. Venezuela gehört neben Kuba und Nicaragua zu den engsten Verbündeten Russlands in Lateinamerika./mfa/DP/ngu