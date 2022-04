ROUNDUP 4/50 Tote in Ostukraine: Wer feuerte auf den Bahnhof Kramatorsk?

(Neu: mit weiteren Angaben zu Angriff und Offensive im Donbass)

KRAMATORSK (dpa-AFX) - Verlassene Kinderwagen und verstreutes Gepäck, dazwischen Blutlachen: Die Bilder aus Kramatorsk künden von Tod, Leid und Verwüstung. Bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt wurden 50 Menschen getötet, davon 5 Kinder, und etwa 100 verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Freitag sagte. Die Ukraine und Russland geben sich gegenseitig die Schuld. Aber westliche Politiker und Analysten sind sicher: Es war ein russischer Angriff.

Die prorussischen Separatisten wiesen hingegen sofort den Ukrainern die Schuld zu, und auch Moskau wiegelte ab. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einer "Provokation". Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte: "Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht." Damit meint er den mutmaßlich verwendeten Typen Totschka-U.

Doch ein ranghoher westlicher Regierungsvertreter betonte: "Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte Totschka-U haben." Auch der Ort des Einschlags weise auf russische Verantwortung hin, sagte der Regierungsvertreter. Kramatorsk wird von ukrainischen Truppen kontrolliert, gilt aber als Ziel der Russen.

Zudem hatten bereits am Vortag Investigativreporter berichtet, dass die in Belarus stationierten russischen Truppen mehrere Totschka-U erhalten hätten. Dies sei vermutlich ein Zeichen, dass ihnen die sonst häufig verwendeten Iskander ausgingen. Nun wird darauf hingewiesen, dass prorussische Accounts zunächst eine Jubelmeldung über einen erfolgreichen Angriff in Kramatorsk verbreitet hatten. Die Einträge wurden bald darauf gelöscht.

In einer gemeinsamen Übung von russischen und belarussischen Truppen waren zudem im Februar Totschka-U verwendet worden. Die Raketen mit einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern gelten als weniger zielgenau als die Iskander, die Russland häufig eingesetzt hat. Folge seien hohe Schäden in besiedelten Gebieten, sagte der westliche Offizielle. Totschka-U können verbotene Streumunition transportieren

- dies sei in Kramatorsk der Fall gewesen, sagen die Ukrainer.

Für Aufsehen sorgt auch dies: Auf dem Überrest eines Geschosses, das nahe des Bahnhofs gefunden wird, steht auf Russisch "Für die Kinder". Die prorussischen Separatisten, die Kramatorsk und das gesamte Gebiet Donezk beanspruchen, werfen den ukrainischen Truppen seit Jahren vor, sie würden mit wahllosem Beschuss auch Kinder in den selbst ernannten "Volksrepubliken" töten. Dafür gibt es keine Beweise.

Der Angriff von Kramatorsk geschah am selben Tag, an dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell als Zeichen der Unterstützung mit einem Zug nach Kiew reisten. Als "verabscheuungswürdig" verurteilte von der Leyen die Attacke. Borrell twitterte: "Dies ist ein weiterer Versuch, Fluchtrouten zu schließen für diejenigen, die diesem ungerechten Krieg entfliehen wollen, und menschliches Leid herbeizuführen."

Die Attacke wirft auch ein Schlaglicht auf die Lage im Donbass, wo eine russische Großoffensive näherrückt. Noch ist der Aufmarsch nicht beendet. Westliche Analysten gehen von 10 bis 13 zusätzlichen taktischen Bataillonen aus, die Russland aus Einheiten zusammenstellt, die von Kiew abgezogen worden. Russland stehe unter Druck, rasch zuzuschlagen, weil Kremlchef Wladimir Putin bis zur traditionellen Siegesparade am 9. Mai auf dem Roten Platz Erfolge brauche, heißt es in Miliärkreisen. Andererseits sei die Truppe von den bisherigen Rückschlägen zutiefst demoralisiert.

Am Freitag meldete der ukrainische Generalstab, mehrere russische Vorstöße hätten keinen Erfolg gehabt. Allerdings ziehe der Feind weiter Truppen zusammen. "Wir spüren das Ende der Vorbereitungen für diesen großen Kampf, den wir in den Regionen Luhansk und Donezk haben werden", sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj.

Auch die Ukraine verstärkt ihre Stellungen. An der östlichen Front kämpfen seit Kriegsbeginn die erfahrensten Truppen, die in den vergangenen Jahren bereits den Separatisten gegenüberstanden. Außenminister Dmytro Kuleba warb bei der Nato in Brüssel um deutlich mehr Waffen. "Die Schlacht um den Donbass wird Euch an den Zweiten Weltkrieg erinnern, mit großen Operationen, Tausenden Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen und Artillerie", sagte Kuleba.

Die humanitäre Lage im Donbass ist schon jetzt katastrophal. Im Gebiet Luhansk ist nach offiziellen Angaben kein Krankenhaus mehr unbeschädigt. Die ukrainische Regierung hat die Bevölkerung angesichts der erwarteten Offensive zur Flucht aufgefordert, solange dies noch möglich ist. Auch deshalb war der Bahnhof von Kramatorsk so belebt. Etwa 4000 Menschen hätten sich dort aufgehalten, sagte Bürgermeister Olexander Hontscharenko.

Videos vom Vortag vermitteln ein Bild davon, wie chaotisch die Lage gewesen sein mag. Viele Menschen, die Koffer und Taschen bei sich hatten, wollten aus Angst vor Angriffen die Stadt verlassen. Dann schlugen vermutlich zwei Raketen ein. Im Nachrichtendienst Telegram kursiert ein Video, das den Abschuss aus der Nähe von Schachtarsk zeigen soll. Die Stadt liegt in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region des Gebiets Donezk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fand harte Worte gegen Russland. "Da ihnen die Kraft und der Mut fehlen, sich auf dem Schlachtfeld gegen uns zu behaupten, zerstören sie zynisch die Zivilbevölkerung", schrieb er. "Dies ist ein Übel, das keine Grenzen kennt. Und wenn es nicht bestraft wird, wird es nie aufhören."/ast/DP/ngu