UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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26.11.2026 11:44:39
ROUNDUP 4: Unicredit-Chef soll Aufsichtsrat der Commerzbank führen
(neu: 1. und 2. Absatz neu gefasst, aktualisierte Kursreaktion)
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.
Damit würde Orcel den früheren Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann ablösen, der bislang Commerzbank-Aufsichtsratschef ist. Bei dem Aktionärstreffen soll auch Commerzbank-Vorständen das Vertrauen entzogen werden, wie es vom Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstag hieß.
An der Börse wurden die Neuigkeiten gegensätzlich aufgenommen: Die Commerzbank-Aktie sackte nach anfänglichen Kursgewinnen am späten Vormittag um dreieinhalb Prozent ins Minus. Die Unicredit-Aktie lag in Mailand hingegen zuletzt mit noch gut zwei Prozent im Plus.
Zuvor hatte die Unicredit mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte Behörde der Übernahme zugestimmt habe. Mit der außerordentlichen Hauptversammlung will Unicredit-Chef Orcel eigene Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat entsenden und das Ruder übernehmen.
Mit den Stimmen könnte er die Unternehmensspitze um Chefin Bettina Orlopp austauschen. Dem Vernehmen nach soll das Aktionärstreffen Anfang Januar stattfinden. Bisher steht der frühere Bundesbank-Präsident Jens Weidmann dem Aufsichtsrat vor.
Was die Commerzbank zur Personalie sagt
Die Commerzbank bestätigte das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Unicredit schlage der Hauptversammlung vor, neun von zehn der derzeitigen Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat abzuberufen.
"Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung", erklärte die Commerzbank. Seien die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, werde man die außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Zudem beabsichtige die Unicredit "eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht konkretisierte Anzahl an Vorstandsmitgliedern der Commerzbank", falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung präsentiere. Details über die Vorstellungen zum künftigen Commerzbank-Vorstand lägen noch nicht vor.
"Mit der Forderung der Unicredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand freizumachen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen", sagte Weidmann. "In der gegenwärtigen Phase ist es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten."
Die Unicredit drückt bei dem Übernahmekampf aufs Tempo. Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien im Zuge des Tausches angedient haben, sollen spätestens am 7. Dezember neue Unicredit-Papiere bekommen. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank vorsieht.
Letzte Hürden aus dem Weg geräumt
Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed grünes Licht für die geplante Übernahme gegeben. Die Italiener hatten ihren Anteil an der Commerzbank seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Mit den Genehmigungen kann das Übernahmeangebot umgesetzt werden.
Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank verschmolzen wird. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben. Damit wurde die letzte große politische Hürde aus dem Weg geräumt.
Demnach soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen. Der Bund verzichtet darauf, zwei Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat zu entsenden. Ob der Staat, der gut 13 Prozent an dem Geldinstitut hält, seinen Anteil reduziert, ließ Finanzminister Lars Klingbeil offen./als/stw/DP/stw
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