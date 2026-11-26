(Neu: Schreiben an Mitarbeiter)

MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die UniCredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.

Damit würde Orcel den früheren Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann ablösen, der bisher Commerzbank-Aufsichtsratschef ist. Bei dem Aktionärstreffen soll auch Commerzbank-Vorständen das Vertrauen entzogen werden, wie es vom Frankfurter DAX-Konzern hieß.

Zuvor hatte die Unicredit mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte Behörde der Übernahme zugestimmt habe. Mit der außerordentlichen Hauptversammlung, die dem Vernehmen nach Anfang Januar stattfinden könnte, will Unicredit-Chef Orcel eigene Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat senden. Mit den Stimmen könnte Orcel die Bankspitze um Chefin Bettina Orlopp austauschen, die sich vehement gegen eine Übernahme gewehrt hatte.

Wie die Commerzbank reagiert

Die Commerzbank bestätigte das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Unicredit schlage vor, neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat abzuberufen.

"Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung", erklärte die Commerzbank. Seien die gesetzlichen Regeln erfüllt, werde man die außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Zudem wolle die Unicredit "eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht konkretisierte Anzahl an Vorstandsmitgliedern der Commerzbank", falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung präsentiere. Die genauen Unicredit-Vorstellungen zum künftigen Commerzbank-Vorstand lägen nicht vor. Nun sei es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen, sagte Weidmann.

Die Unicredit drückt im Übernahmekampf aufs Tempo. Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien angedient haben, sollen spätestens am 7. Dezember neue Unicredit-Papiere bekommen. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank vorsieht.

Letzte Hürden fallen

Vor der polnischen Finanzaufsicht haben bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed grünes Licht für die Übernahme gegeben. Die Unicredit hatte ihren Anteil an der Commerzbank seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien sicherte sie sich den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Mit den Genehmigungen kann die Offerte umgesetzt werden.

Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank verschmolzen wird. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben und eine Einigung mit Orcel getroffen. Damit fiel die letzte große politische Hürde.

Demnach soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen. Der Bund verzichtet darauf, zwei Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat zu senden. Ob der Staat, der gut 13 Prozent an der Bank hält, seinen Anteil reduziert, ließ Finanzminister Lars Klingbeil offen.

Die Commerzbank trat in einem Schreiben im Intranet Sorgen der Belegschaft entgegen. Das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung bedeute keine unmittelbaren Veränderungen im Tagesgeschäft. Die Commerzbank sei auf dem Weg, das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte zu erreichen./als/stw/DP/mis