ROUNDUP: A44-Lückenschluss soll bis 2031/2032 fertig sein

RATINGEN (dpa-AFX) - Entlastung und Ausweichroute für die A3 sowie ein schneller Weg aus dem Ruhrgebiet zum größten NRW-Flughafen in Düsseldorf: Mit dem Weiterbau der A44 bei Ratingen soll eines der größten Lückenschlussprojekte in Nordrhein-Westfalen bis 2031/2032 vollendet werden.

Für den Bau der noch fehlenden Trasse von 4,4 Kilometern zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Heiligenhaus ist der erste Spatenstich erfolgt. Seit vier Jahren steht auf der geplanten Trasse die mehrere Hundert Meter lange Angerbachtalbrücke. Ohne die Anbindungen führt dieses Bauwerk bislang ins Nirgendwo.

Güterverkehr wächst immer weiter

Die Autobahn GmbH des Bundes investiere allein in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden Euro in NRW, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Güntner. Damit würden mindestens 17.000 Arbeitsplätze im Bau und Unternehmen gesichert. Auf den Autobahnen werde mehr als doppelt so viel Personenverkehr abgewickelt als auf der Schiene: "Und der Güterverkehr auf den Straßen wächst immer weiter."

36.000 Fahrzeuge pro Tag erwartet

Nach Angaben der für den A44-Lückenschluss bei Ratingen zuständigen Projektgesellschaft Deges soll die restliche Trasse in den Jahren 2031/2032 fertig sein. "Wir müssen noch weitere Lose ausschreiben und vergeben", sagte Andreas Irngartinger, Technischer Deges-Geschäftsführer, der dpa. Auch sei der Baufortschritt witterungsabhängig. Auf dem Abschnitt werden 36.000 Fahrzeuge pro Tag erwartet.

"Sehr, sehr viele Menschen werden aufatmen", wenn dieses Projekt endlich fertiggestellt sei, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Der Bau bringe mehr Lebensqualität, Sicherheit im Straßenverkehr und reduzierte den Stau.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU sprach von einem enormen Nachholbedarf. Schnelles Handeln sei nötig. "Dieses Vorhaben hier an der A44, wie auch viele andere Vorhaben zeigen, dass Verkehrsprojekte in Deutschland oft viel, manchmal auch zu viel Zeit brauchen." Durch neue Gesetz könne schneller geplant und gebaut werden. Zudem stünden derzeit finanzielle Mittel in Rekordhöhe bereit.

Seit über 50 Jahren

Die Bürgermeister von Ratingen und Heiligenhaus dringen seit langem auf einen schnellen Bau der A44. "Eine schleppende Planung, stolpernde Genehmigungsverfahren und Rechtsstreitigkeiten durch alle Instanzen lassen unsere Region nun seit 55 Jahren auf diese Verkehrsanbindung warten", hatten sie an Bilgers Amtsvorgänger geschrieben.

Was der ADAC erwartet

Der ADAC Nordrhein geht davon aus, dass es solche jahrzehntelangen Verzögerungen von Neubauten in Zukunft nicht mehr geben wird, da durch das Infrastruktur-Zukunftsgesetz Klagen gegen solche Neubauten durch weniger Instanzen laufen müssten als bisher, heißt es.

Die A44 habe noch weitere Lücken bei Mönchengladbach und Essen in NRW. "Hier sehen wir aufgrund der Verkehrsmengen, den Anschluss ans Autobahnnetz und baulichen Möglichkeiten vor Ort aber keinen Bedarf eines Lückenschlusses", sagte ADAC-Experte Roman Suthold./vd/DP/stw