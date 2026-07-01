easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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01.07.2026 12:57:38
ROUNDUP: Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen einer Unwetterwarnung sind am Münchner Flughafen am Vormittag zeitweise keine Maschinen abgefertigt worden. Wegen der Wetterlage sei für 30 Minuten ein Abfertigungsstopp ausgerufen worden, teilte die Betreibergesellschaft auf Nachfrage mit. "Dies geschieht aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Passagiere und Beschäftigten vor elektrischen Entladungen."
Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel am Vormittag. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar. "In dieser Zeit dürfen die Flugzeuge nicht be- und entladen werden und Passagiere können nicht aus- oder einsteigen", teilte der Flughafen lediglich mit. "Dieser Umstand verursacht in der Regel auch Verzögerungen im regulären Flugbetrieb."
Der Deutsche Wetterdienst hatte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt./fjm/DP/stw
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