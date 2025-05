ROUNDUP/Abnehm-Konkurrenz: Novo Nordisk senkt Ziele - Experte: aber erwartet

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat wegen des gestiegenen Wettbewerbs rund um Diabetes- und Abnehmmedikamente in den USA seinen Jahresausblick gesenkt. Das Stoxx-50-Schwergewicht rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 2025 auf Basis konstanter Wechselkurse nun mit einem Umsatzwachstum um 13 bis 21 Prozent sowie mit einem Anstieg des operativen Gewinns um 16 bis 24 Prozent. Bisher hatten plus 16 bis 24 Prozent respektive plus 19 bis 27 Prozent im Plan gestanden. Die Novo-Nordisk-Führung betonte, gegen unrechtmäßige Nachahmermedikamente in den USA vorzugehen. An der Börse ging es für die Papiere indes nach oben.

Laut Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan war eine Senkung des Ausblicks zuletzt schon in den Aktienkurs eingepreist, also erwartet worden. Zudem sei es im ersten Quartal für das Unternehmen etwas besser gelaufen als gedacht.

Im ersten Quartal steigerten die Dänen den Umsatz im Jahresvergleich auf Basis konstanter Wechselkurse um 18 Prozent auf 78 Milliarden dänische Kronen (10,5 Mrd Euro). Der operative Gewinn legte auf dieser Basis um ein Fünftel auf 38,8 Milliarden Kronen zu. Der Überschuss zog von etwas mehr als 25 Milliarden Kronen auf gut 29 Milliarden Kronen an.

Für die Novo-Nordisk-Aktien ging es am Mittwochvormittag um 4,6 Prozent auf 461,25 dänische Kronen nach oben. Damit setzten die Papiere ihre Erholung vom Mitte April erreichten Tief seit Herbst 2022 bei 380 Kronen fort.

Zuvor war der Kurs getrieben vom Hype rund um GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamente von Ende 2020 bis circa Mitte 2024 um fast 400 Prozent auf 1.033 Kronen gestiegen. Das hatte Novo Nordisk zum wertvollsten Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50 gemacht, mit einer Marktkapitalisierung von - umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs - bis zu 470 Milliarden Euro.

Allerdings nimmt der Wettbewerb rund um Abnehmkassenschlager seit einer Weile zu. Aktuell bringt es Novo Nordisk noch auf einen Börsenwert von 265 Milliarden Euro, was hinter dem Softwarekonzern SAP (322 Mrd Euro) den 2. Platz im Stoxx Europe 50 bedeutet./mis/mne/jha/