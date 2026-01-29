ROUNDUP: Adidas gibt Rekordumsatz bekannt

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern adidas hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz erwirtschaftet wie nie zuvor. Die Einnahmen stiegen währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,811 Milliarden Euro, teilte Adidas in Herzogenaurach auf der Grundlage vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen mit. Das Betriebsergebnis kletterte demnach 2025 um mehr als 700 Millionen Euro auf 2,056 Milliarden Euro. Endgültige Geschäftsergebnisse für 2025 sollen am 4. März veröffentlicht werden. Dann soll auch eine Prognose für das laufende Jahr bekanntgegeben werden.

"Ich bin wieder sehr stolz auf das, was unsere Teams erreicht haben", sagte Vorstandschef Björn Gulden. Trotz vieler externer Turbulenzen wie der US-Zollpolitik und ungünstiger Währungseffekte sei auch im vierten Quartal ein zweistelliges Wachstum gelungen. Das vergangene Jahr sei für Adidas viel besser verlaufen, als zu Beginn des Jahres geplant und erwartet.

Allein im vierten Quartal legte das Betriebsergebnis von 57 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 164 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz stieg in dem Drei-Monats-Zeitraum von 5,97 auf 6,10 Milliarden Euro. Die Bruttomarge kletterte um einen Prozentpunkt auf 50,8 Prozent. Analysten hatten beim Gewinn mit weniger und bei den Erlösen mit mehr gerechnet.

Im nachbörslichen Geschäft legte die Adidas-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu. Dies dürfte auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Das Unternehmen will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine zurückerwerben. Die Papiere sollen anschließend eingezogen werden, was den rechnerischen Gewinn je Aktie erhöht. Adidas erwartet im laufenden Jahr einen starken Barmittelzufluss, was das Programm möglich mache./dm/DP/he