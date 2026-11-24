AMSTERDAM (dpa-AFX) - Pieter van der Does, Mitgründer des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (Adyen BV Parts Sociales), wird zum Jahresende als dessen Co-Chef zurücktreten. Ingo Uytdehaage, der das Unternehmen seit 2023 gemeinsam mit van der Does leitete, übernimmt dann allein das Ruder. Der Schritt erfolgt zum 20-jährigen Jubiläum des Unternehmens, wie Adyen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Die Adyen-Aktie zeigte sich von der Personalie wenig bewegt.

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab leicht auf 820 Euro nach. Im bisherigen Jahresverlauf sank der Kurs um rund 40 Prozent. Damit knüpfen die Adyen-Anteile an die schwache Entwicklung der vergangenen Jahre an. Seit dem Rekordhoch von 2.835 Euro vor gut fünf Jahren sank der Börsenwert um etwas mehr als 70 Prozent auf zuletzt nur noch knapp 26 Milliarden Euro.

Das Unternehmen ist seit 2018 an der Börse. Das Papier war von Anfang an stark gefragt. Bereits am ersten Handelstag hatte sich der Kurs vom Ausgabepreis in Höhe von 240 Euro fast verdoppelt. Die Bewertung ist von rund 7,5 Milliarden Euro zum Start bis auf knapp 90 Milliarden Euro in der Corona-Pandemie gestiegen. Damals schnellte die Nachfrage nach Online-Zahlungen nach oben. Zudem verschwand mit der Wirecard-Insolvenz ein wichtiger Konkurrent.

Van der Does hatte Adyen 2006 mitgegründet, das Unternehmen zwölf Jahre später an die Börse geführt und den Aufstieg zur globalen Zahlungsplattform begleitet. Seit 2007 wächst das Unternehmen nach eigenen Angaben pro Jahr im Schnitt prozentual zweistellig.

"Nach 20 Jahren ist dies für mich der richtige Zeitpunkt, um mit einem positiven Gefühl zurückzutreten", sagt van der Does der Mitteilung zufolge. Nach der engen Zusammenarbeit mit Ingo Uytdehaage als Co-Chef sei nun der Übergang vollendet. "Ich habe volles Vertrauen, dass Ingo das Unternehmen in das nächste aufregende Kapitel führt." Van der Does wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande erwartet keine unmittelbaren Auswirkungen des Personalwechsels: Adyen verfüge über eine sehr starke Unternehmenskultur, und da Uytdehaage alleiniger Konzernchef werde, dürfte es keine voreiligen Änderungen in der Art und Weise geben, wie Adyen mit seinen Kunden umgehe oder wie das Unternehmen seine Technologie entwickle und anschließend an Kunden vermarkte.

Branchenexperte Hannes Leitner vom Investmenthaus Jefferies rechnet ebenfalls nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs.

Adyen profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com (Booking), Delivery Hero, eBay, easyJet, Spotify und Zalando.

Adyen wächst seit einiger Zeit zweistellig. In den drei Monaten bis Ende September zog der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 738 Millionen Euro an. Im laufenden Jahr rechnet Adyen unter anderem dank der Zukäufe der Unternehmen Talon.One und Orb mit einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg von 21 bis 23 Prozent.

Allerdings wurde zuletzt das mittelfristige Margenziel gestrichen. Damit will sich die Konzernspitze mehr Flexibilität beim Ausbau des Geschäfts verschaffen. Sie stellt also erst mal Investitionen in das Wachstum über den Anstieg des Gewinns./tav/mis/zb/stk