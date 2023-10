ROUNDUP: Ägypten schließt Grenzübergang nach Gaza wegen israelischem Beschuss

RAFAH/ AL-ARISCH (dpa-AFX) - Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen ins Nachbarland Ägypten ist nach israelischen Angriffen geschlossen worden. Eine Sicherheitsquelle in Ägypten bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass die Behörden den Übergang Rafah bis auf Weiteres geschlossen haben. Grund seien anhaltende israelische Angriffe in der Nähe. Die Situation am Grenzübergang sei für Zivilisten und Mitarbeiter gefährlich.

Die israelische Armee teilte mit, dass sie in der Rafah-Gegend unter anderem einen Tunnel zum Schmuggeln von Waffen und Ausrüstung bombardiert habe.

Israel hatte nach dem Hamas-Großangriff mit mehr als 900 Toten im Grenzgebiet eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Der Grenzübergang Rafah ist der einzige Übergang aus Gaza, der nicht von Israel kontrolliert wird. Mit der Schließung des Übergangs, gibt es für die Menschen im Gazastreifen derzeit keine Möglichkeiten, das Gebiet zu verlassen. Ob humanitäre Hilfslieferungen passieren können, ist derzeit nicht klar.

Am Montag hatte ein Vertreter der palästinensischen Botschaft in Rafah mitgeteilt, dass Hilfslieferungen verschiedener Hilfsorganisationen in der Nähe des Grenzübergangs bereitstünden./arj/DP/ngu