ROUNDUP/AfD-Mann Holm in MV: 'Wir haben hier den Regierungsauftrag'

SCHWERIN (dpa-AFX) - AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm hat in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl Gespräche mit allen Parteien angekündigt. "Wir haben hier den Regierungsauftrag in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Holm nach der Veröffentlichung der Prognosen von ARD und ZDF, die seine Partei bei 37 bis 38 Prozent sehen und damit knapp vor der SPD. Er sprach von einem "wirklich starken Ergebnis". "Es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland", sagte Holm.

Spitzenkandidat Enrico Schult sprach im ZDF von einem "phänomenalen Wahlergebnis" und betonte: "Und wenn ich dann höre, dass die demokratischen Parteien sich zusammentun sollen, dann wünsche ich mir etwas mehr Demut, etwas mehr Respekt gegenüber dem Wähler. 37, fast 38 Prozent haben die AfD gewählt. Das ist wirklich ein Großteil der Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern."

Holm hatte zuvor angekündigt, alle Parteien einzuladen. "Denn es geht ja hier nicht um uns oder irgendwen oder irgendwelche Parteien und Pfründe oder dieses oder jenes. Es geht darum, dass wir unser Land wieder auf Vordermann bringen." Holm sagte, er erwarte von den anderen Parteien Gesprächsbereitschaft. "Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen miteinander reden, denn wir wollen Mecklenburg-Vorpommern voranbringen."/wom/DP/zb