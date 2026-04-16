AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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16.04.2026 10:38:39
ROUNDUP: Aixtron platziert millionenhohe Wandelschuldverschreibungen - Kursminus
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschafft. Das Volumen lag wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Die Papiere haben eine Laufzeit bis April 2031. Zudem haben sich einige Käufer der Wandelanleihe im Rahmen einer Platzierung von Aixtron-Aktien getrennt. Nach dem Vortagskurssprung um mehr als ein Fünftel gab die Aktie am Donnerstag nach.
Am Vormittag verlor sie gut 6 Prozent an Wert und rutschte damit wieder unter die 40-Euro-Marke. Am Mittwoch war der Aixtron-Kurs um 20,4 Prozent auf ein Hoch seit 2001 gesprungen, weil Anleger die vorgelegten Zahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens feierten.
Die Schuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von 7,9 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll den Angaben zufolge für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei etwa 51,010 Euro bei Endfälligkeit. Aus dem Xetra-Handel war die Aixtron-Aktie am Mittwoch bei 42,35 Euro gegangen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.
Weiterhin haben sich einige Käufer der Wandelanleihe von Aixtron-Aktien im Wert von bis zu 140 Millionen Euro getrennt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Delta-Platzierung. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg liegt der Preis bei unter 38,75 Euro. Eine solche Transaktion soll Anlegern bei ihrem Engagement aus der Wandelanleihe das Delta-Hedging erleichtern, welches als Instrument der Risikosteuerung angewendet wird, etwa um Portfolios abzusichern. Aixtron werden daraus keine Erlöse zufließen./he/lew/tav
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