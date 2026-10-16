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16.10.2026 10:02:39

ROUNDUP: Aixtron überrascht mit Aufträgen und Marge - Aktie gewinnt

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität besser abgeschnitten als gedacht. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten im Schnitt nur etwa 215 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es weiter. Am Freitag erholte sich die Aixtron-Aktie etwas von ihrem Rücksetzer am Vortag.

Das Papier legte nach Handelsstart um rund sechs Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern im MDAX. Tags zuvor hatte es infolge des Kursrutsches bei Chip- und KI-Aktien allerdings fast 13 Prozent verloren. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt, binnen eines Jahres sogar nahezu verzweieinhalbfacht. Experten werteten vor allem die Aussagen des Unternehmens zum kommenden Jahr positiv.

Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo). Dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden", schrieb der Analyst weiter.

Sein Kollege Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs deute für 2027 auf einen Umsatz hin, der deutlich über den aktuellen Markterwartungen liege. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.

"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte Vorstandschef Felix Grawert laut Mitteilung. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich", sagte Grawert.

Der Umsatz des Unternehmens erhöhte sich im dritten Quartal von 119,6 Millionen im Vorjahr auf rund 184 Millionen Euro. Er lag damit in der zuvor prognostizierten Bandbreite. Ein vorteilhafter Produktmix sorgte bei der Profitabilität aber für einen kräftigen Sprung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich von 15,4 Millionen auf rund 57 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit) verbesserte sich von 13 auf 31 Prozent. Beides lag laut Unternehmen über den Markterwartungen.

Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. Oktober veröffentlicht werden./jha/mis/men/stw/stk

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