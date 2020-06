ROUNDUP/Aktien Europa: Gewinne - Konjunkturdaten stützen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind am Montag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Start hatten Kursgewinne in Asien für gute Stimmung gesorgt. Diese wurde später durch positiv aufgenommene Konjunkturdaten gestützt. Die wenig inspirierte Wall Street sorgte zwar nicht für weitere Impulse, aber auch nicht für eine Eintrübung der Laune.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging schließlich mit einem Aufschlag von 0,91 Prozent auf 3077,92 Punkte aus dem Handel. In Paris gewann der CAC 40 sogar 1,43 Prozent auf 4762,78 Punkte, während der britische FTSE 100 um 1,48 Prozent auf 6166,42 Zähler stieg.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hatte sich im Mai etwas erholt. Besonders deutlich war die Aufhellung in Italien. In Spanien legte der Wert etwas stärker zu als erwartet. Folgerichtig gehörten die Aktienmärkte in Mailand und Madrid mit Aufschlägen von jeweils fast zwei Prozent zu den größten Gewinnern.

Unter den Einzelwerten standen Vertreter der Reise- und Freizeitbranche angesichts zunehmender Lockerungen ganz oben. Der entsprechende Branchenindex legte um drei Prozent zu.

An der Spitze des EuroStoxx 50 stand allerdings der finnische Netzwerkausrüster Nokia mit einem Aufschlag von fast sechs Prozent. Die US-Bank JPMorgan hatte die Bewertung für das Unternehmen angehoben und empfiehlt nun den Kauf der Papiere.

In Mailand gewannen Mediobanca acht Prozent. Der Milliardär Leonardo Del Vecchio will seinen Anteil an der italienischen Bank auf bis zu 20 Prozent erhöhen./he