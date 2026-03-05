ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Druck durch erneuten Ölpreisanstieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Donnerstag ihren Erholungsversuch abgebrochen. Sorgen bereitet der Ölpreis, der infolge des Iran-Kriegs nach der jüngsten Pause wieder nach oben geschnellt ist. Darauf reagierte am Nachmittag die New Yorker Wall Street mit kräftigen Verlusten, was die Unsicherheit und Sorgen der Anleger verstärkte.

Der EuroStoxx 50 büßte nach einer Stabilisierung letztlich 1,50 Prozent auf 5.782,89 Punkte ein. Damit ist der Leitindex der Eurozone , nachdem er am Montag als Reaktion auf den Iran-Krieg unter die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend gefallen war, auch unter die 90-Tage-Linie gesackt. Diese gleitende Durchschnittslinie ist ein wichtiger charttechnischer Indikator für den mittelfristigen Trend. Positiv bleibt unterdessen, dass der EuroStoxx nicht unter die Tiefstände der vergangenen zwei Tage sackte.

Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 um 1,45 Prozent auf 10.413,94 Punkte nach. Der Schweizer SMI sank um 1,57 Prozent auf 13.298,30 Zähler.

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, die eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Handel mit Öl und Gas ist, ist inzwischen fast zum Erliegen gekommen. Öllieferungen der Produzenten am Persischen Golf sind unterbrochen und somit die Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.

Die Vorsicht spiegelte sich erneut deutlich in den Verlusten des Reise- und Freizeitsektors wider. Die leichte Vortageserholung nahmen Anleger zum Anlass, zu verkaufen. AIR France-KLM etwa verloren 2,4 Prozent und in London büßten IAG 3,6 Prozent ein. Ölwerte dagegen blieben überwiegend gefragt. Eni stiegen um 1,3 Prozent und in London gewannen BP 2,2 Prozent und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) 1,5 Prozent.

Mit Zahlen standen in London zudem Reckitt (Reckitt Benckiser) und Rentokil Initial im Blick. Reckitt büßten 5,8 Prozent ein und sind damit zurück auf dem Niveau von Anfang Oktober. Der Hersteller von Reinigungs- und Haushaltsprodukten hatte vor allem mit dem Ausblick auf das neue Jahr enttäuscht.

Rentokil Initial dagegen schossen nach dem vorgelegten Jahresbericht in London um 10,7 Prozent hoch. Der Dienstleister im Bereich Hygiene meldete 2025 einen Gewinnanstieg. Ein Börsianer verwies zudem darauf, dass das wichtige Nordamerika-Geschäft im Schlussquartal entgegen den Befürchtungen am Markt zugelegt hatte./ck/jha/