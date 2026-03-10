ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung - Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Abgaben zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag erholt. Sie reagierten damit auf Entspannungssignale im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump hatte ein schnelles Ende des Kriegs in Aussicht gestellt. Daraufhin hatte der Ölpreis merklich nachgegeben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 2,67 Prozent auf 5.837,17 Punkte an. Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 1,59 Prozent auf 10.412,24 Punkte. Der Schweizer SMI lag 0,50 Prozent höher bei 13.065,19 Zählern.

Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets führte die Gewinne auf selektive Käufe und auf Short-Eindeckungen zurück. Bei letzteren schlossen Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten, nun ihre Positionen, um Verluste zu begrenzen. Von einer Wende könne aber noch keine Rede sein. "Es bleibt Vorsicht geboten, da sich die Nachrichtenlage im Nahen Osten jederzeit wieder ändern kann", schrieb Lipkow.

Die Erholung erstreckte sich über fast alle Sektoren. Lediglich die defensive Nahrungsmittelbranche kam nicht mit. Hier standen Lindt & Sprüngli (Lindt) unter Druck. Der Premiumschokoladen-Hersteller hatte im vergangenen Jahr dank saftiger Preisaufschlägen zwar mehr Gewinn gemacht. Wegen geopolitischer Unsicherheiten schaut der Konzern allerdings vorsichtig auf das laufende Jahr. Die Aktien sackten um rund zehn Prozent ab.

Gefragt waren dagegen unter anderem Bankaktien. Sie waren wegen Konjunktursorgen durch die Ölpreisentwicklung unter Druck gekommen. Auch Tourismus- und Rohstofftitel, die ebenfalls Federn gelassen hatten, erholten sich jetzt deutlich. Zu den Profiteuren gehörte ebenfalls der konjunktursensible Luxussektor. Kering und Richemont gewannen jeweils mehr als drei Prozent.

An der EuroStoxx-Spitze schnellten die Anteilsscheine von Prosus um 9,6 Prozent in die Höhe: Zuvor waren in Hongkong die Aktien der Beteiligung Tencent um gut sieben Prozent gestiegen, nachdem das chinesische Internetunternehmen ein neues KI-Tool auf den Markt gebracht hatte, das zur Automatisierung von Arbeitsabläufen beitragen kann./la/mis