ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erneut Rekorde nach US-Urteil gegen Trumps Zölle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 legte am Freitag um 1,18 Prozent auf 6131,31 Zähler zu und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Auch der Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) und der marktbreite Stoxx 600 (Stoxx Europe 600) schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richter.

Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 auf ein weiteres Rekordhoch. Um 0,56 Prozent auf 10.686,89 Zähler ging es aufwärts. Für den zuletzt von einem Hoch zum nächsten geeilte schweizerischen SMI wird die Luft dünner, der Index legte zwar um 0,44 auf 13.859,76 Punkte zu, verpasste aber ein siebtes Rekordhoch in Folge knapp.

Stärkster Sektor waren die Konsumgüterhersteller. Die Aktien von Moncler trieben den Sektor mit einem Kurssprung von gut 13 Prozent an. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Jacken und einem guten Start ins neue Jahr. Das halb der Branche: LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) kletterten um 4,4 Prozent, Hermes um 3,6 Prozent und Burberry um 3,3 Prozent.

Unter den ebenfalls gefragten Baustoffwerten gewannen Sika 3,5 Prozent. Das schweizerische Bauchemieunternehmen hatte nach Ansicht der Analysten von RBC etwas besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Auch der Ausblick kam gut an.

Im Chemiesektor kletterten Air Liquide um 4,8 Prozent nach oben. Der französische Gase-Hersteller hatte das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Konzernchef Francois Jackow will nun noch profitabler agieren als bisher geplant war.

Nicht ganz so gut war das Echo auf die Zahlen von Danone, der Aktienkurs gab um 0,7 Prozent nach. Analyst David Hayes vom Investmenthaus Jefferies monierte kleinere Enttäuschungen etwa bei der Absatzentwicklung und im China-Geschäft. Die Rückrufe für Babynahrung sorgten zudem für anhaltende Unsicherheit./bek/he