PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der anhaltende Ausverkauf im Technologiesektor hat die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantiks am Freitag weiter nach unten gezogen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 2,81 Prozent auf 5.941,95 Punkte ein. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit Mai und schraubte seinen Wochenverlust auf sieben Prozent hoch.

Außerhalb des Euroraums hielten sich die Indizes am Freitag etwas besser: Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,02 Prozent auf 10.346,34 Punkte nach unten und für den Schweizer SMI ebenfalls um 1,02 Prozent auf 14.572,14 Zähler.

Im Sog der besonders schwachen US-Technologiebörse Nasdaq gehörten Tech-Titel in Europa zu den größten Verlierern. Nachdem der erfolgreiche Börsengang von Anthropic am Donnerstag immerhin noch den Aktien des KI-Konzerns geholfen hatte, ging es für diese vor dem Wochenende ebenfalls steil bergab. "Bei Technologiewerten kennt die Börse derzeit nur eine Richtung, und die zeigt nach unten", kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker Etoro. Die Anleger reagieren zunehmend panisch.

Am EuroStoxx-Ende büßten die Aktien des Chipausrüster ASML (ASML NV) 9,3 Prozent ein. Schlusslicht im französischen Cac 40 war der Halbleiterhersteller STMicroelectronics mit einem Kursrutsch von 10,8 Prozent.

Deutliche Kursverluste verzeichneten auch Papiere wie Siemens Energy und Schneider Electric. Die Aktien waren im KI-Boom lange Zeit stark gelaufen, da die Produkte der Unternehmen wichtig für die Anbindung von Rechenzentren sowie den Ausbau der Stromnetze allgemein sind.

Als einziger Sektor im marktbreiten Stoxx Europe 600 schaffte der Index der Lebensmittel- und Getränkehersteller ein Plus. Bei den ebenfalls als defensiv geltenden Gesundheitsunternehmen und Energieversorgern hielten sich die Kursverluste in Grenzen./gl/zb