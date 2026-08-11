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11.08.2026 18:15:38
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Rekordhoch - Nahost-Entspannung
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Friedenssignale im Iran-Krieg haben die europäischen Börsen am Dienstag zeitweise klar beflügelt. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Zeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin sanken die Ölpreise, was die Anleger freute.
Von der Entwicklung profitierte der EuroStoxx 50 mit einem Rekordhoch. Aus dem Handel ging der Leitindex für die Eurozone mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 6.551,22 Punkten.
Außerhalb der Euroregion stieg auch der schweizerische Leitindex SMI auf einen Höchststand. Offenbar war das für Anleger aber zu viel Höhenluft, denn zum Handelsende stand ein Minus von 0,40 Prozent auf 14.575,25 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 gab nach zwischenzeitlichen Gewinnen um 0,17 Prozent auf 10.844,19 Zähler nach.
Ölwerte lagen an der Spitze der Stoxx-600-Branchen, ungeachtet der unter Druck stehenden Ölpreise. Hinten befand sich der Sektor der Nahrungs- und Getränkehersteller.
Technologiewerte profitieren einmal mehr vom KI-Boom. So gewannen die Papiere des Halbleiterbranchen-Ausrüsters ASML (ASML NV) an der EuroStoxx-Spitze 2,7 Prozent. Siemens Energy folgten mit plus 2,6 Prozent.
Die Aktien von adidas büßten auf dem letzten Platz im EuroStoxx 3,1 Prozent ein. Es belastete sie eine enttäuschende Umsatzentwicklung des schweizerischen Turnschuh-Herstellers On Holding (On), dessen in New York gehandelte Aktien um fast ein Fünftel einbrachen.
In Zürich zogen die Aktien von Alcon an der SMI-Spitze um 4,7 Prozent an. Der Augenheilkonzern hatte mit den am Vorabend veröffentlichten Halbjahreszahlen überzeugt./ajx/he
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