ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stabil - Paris und London im Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach den teils deutlichen Verlusten der vergangenen zwei Handelstage am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Einerseits belastete weiterhin die politische Pattsituation im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Andererseits herrschte zumindest in der Technologiebranche Hochstimmung, nachdem der US-Grafikkarten-Spezialist Nvidia am Vorabend über ein extrem starkes erstes Quartal und eine weiter starke Nachfrage nach KI-Chips berichtet hatte.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 4269,64 Punkten. Der französische CAC 40 sank hingegen um 0,33 Prozent auf 7229,27 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 0,74 Prozent auf 7570,87 Punkte.

In Europa waren Aktien aus der Technologiebranche am begehrtesten. Der Stoxx Europe 600 Technology gewann 1,7 Prozent. Favorisiert wurden die Aktien von ASML (ASML NV) mit plus 5,0 Prozent und ASM International (ASMI), die um 8,6 Prozent stiegen. Logitech gewannen 1,1 Prozent. Der Chipkonzern NVIDIA profitiert vom Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) und übertraf mit seiner extrem starken Umsatzprognose die Analystenerwartungen bei weitem.

Gefragt waren im EuroStoxx neben ASML aber auch die Anteile des Zahlungabwicklers Adyen (Adyen BV Parts Sociales). Von Redburn hochgestuft und damit nun zum Kauf empfohlen, legten sie um 1,9 Prozent zu.

Die UBS hat für die geplante Übernahme der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) grünes Licht von der EU erhalten. Die Europäische Kommission genehmigt den Zusammenschluss der beiden Großbanken ohne Auflagen. Ausstehend ist aber noch die für die Großbank sehr wichtige Zustimmung durch die US-Börsenaufsicht SEC. Die UBS-Papiere verloren 1,0 Prozent, jene der Credit Suisse büßten 0,9 Prozent ein.

In Mailand stiegen die Aktien des Versicherers Generali (Assicurazioni Generali) um 0,5 Prozent. Die Italiener profitierten zum Jahresauftakt ähnlich wie die meisten Konkurrenten von einem starken Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen.

In London legten der Nahrungsmittelhersteller Tate & Lyle (TateLyle), der Versorger United Utilities und der Katalysator-Produzent Johnson Matthey Zahlen vor. Die Aktien von Tate & Lyle reagierten darauf mit einem Plus von 1,9 Prozent, während United Utilities um 1,3 Prozent nachgaben. Johnson Matthey gab unerwartet schwache Ziele für das neue Jahr aus. Die Aktien büßten 3,2 Prozent ein./edh/jha/