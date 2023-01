ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gelungener Start ins Jahr 2023

PARIS/MAILAND/MADRID (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am ersten Handelstag des neuen Jahres klare Kursgewinne verzeichnet. Einige Börsenplätze blieben allerdings an diesem Montag noch geschlossen, etwa London und Zürich. Sie öffnen erst wieder am Dienstag. Auch in New York und an einigen wichtigen Handelsplätzen Asiens fand zum Wochenauftakt noch kein Handel statt. Die Börsenumsätze waren daher gering, der Handel wenig aussagekräftig.Gestützt wurden die Kurse teils von sinkenden Gaspreisen, dies milderte die Inflationssorgen etwas ab.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann am Ende des Tages 1,65 Prozent auf 3856,09 Punkte. Das Jahr 2022 hatte der Leitindex der Eurozone mit einem Verlust von fast zwölf Prozent beendet. Es war sein schwächstes Jahr seit 2018. Der französische CAC 40, dessen Jahresminus 2022 sich auf 9,5 Prozent belief, legte am Montag um 1,87 Prozent auf 6594,57 Punkte zu. Die Börsen in Mailand und Madrid sowie in Nordeuropa schlossen ebenfalls höher.

Als bester Sektor in der Stoxx-600-Branchenübersicht präsentierte sich zum Jahresauftakt die Automobilindustrie mit plus 3,2 Prozent stark. Investoren setzten auf eine Konjunkturerholung in Europa, zyklische Werte seien daher gefragt, hieß es am Markt. Im EuroStoxx stiegen Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) um 3,9 Prozent und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) um 3,1 Prozent, BMW und Stellantis gewannen ähnlich viel. An der Spitze im Cac 40 sprangen Renault um 6,8 Prozent hoch. Außerdem gewannen Valeo 6,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten stachen darüber hinaus die Aktien des französischen IT-Konzerns Atos (Atos SE) mit einem Zuwachs von einem Fünftel auf den höchsten Stand seit Ende November hervor. Einem Pressebericht zufolge sondiert der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) einen Einstieg beim Cybersicherheitsanbieter Evidian, welcher zu Atos gehört. Derzeit liefen vorläufige Gespräche rund um einen Minderheitsanteil an dem Geschäft, berichtete die Zeitung "Les Echos" am Montag unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen. Airbus zogen zum Wochenauftakt um 2,6 Prozent an./ajx/he