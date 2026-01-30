ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne nach Trumps Fed-Nominierung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat es vor dem Wochenende eine Erholung gegeben. Zum Thema wurde an den Finanzmärkten, dass US-Präsident Donald Trump für die Spitze der Notenbank Fed mit dem früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh einen Nachfolger nominierte, der eigentlich nicht als Verfechter einer zu lockeren Geldpolitik bekannt ist. Während dies die US-Börsen belastete, konnten die Aktienmärkte hierzulande ihr Plus etwas ausbauen.

Mit einem Anstieg um 0,95 Prozent auf 5.947,81 Punkte erholte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Freitag von seinen Verlusten der beiden Vortage. Seine Wochenbilanz konnte er fast noch ausgleichen, indem er den Abschlag auf nur noch eine Nuance reduzierte.

Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,51 Prozent auf 10.223,54 Zähler. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,31 Prozent auf 13.188,26 Punkte nach oben.

Die Fed-Personalie hinterließ an den Finanzmärkten ihre Spuren und dies wirkte sich auf Sektorseite aus, indem die Rohstoffwerte mächtig unter Druck gerieten: Deren Teilindex sackte um 2,4 Prozent ab von seinem Vortagshoch seit 2008. Gold und Silber hatten ihre Höhenflüge jäh beendet und damit auf den Dollar-Anstieg sowie die Perspektive einer künftig vielleicht doch nicht so lockeren US-Geldpolitik reagiert.

Vergleichsweise stark präsentierten sich dagegen Banken sowie Telekom- und Technologiewerte. Im Telekombereich halfen gute Vorgaben von US-Unternehmen und im Technologiebereich das deutsche Schwergewicht SAP (SAP SE) mit einer Erholung vom Vortagseinbruch.

ASML (ASML NV) gewannen im Tech-Sektor etwa zwei Prozent an Wert, womit sie sich auch guten Vorgaben aus Übersee anschlossen. Verwiesen wurde dabei auf einen Kurssprung des US-Speicherherstellers Sandisk und Aussagen von Apple hinsichtlich einer Halbleiterknappheit. Bei Speicherchips komme damit ein "beispielloser Preisanstieg" einher, schrieb RBC-Experte Srini Pajjuri mit Blick auf Sandisk. Der Superzyklus mit NAND-Speichern sei "in vollem Gange".

Nachdem es am Vortag eine Flut von Quartalszahlen gegeben hatte, war das Aufkommen am Freitag diesbezüglich überschaubarer. Positives gab es von der Swatch (Swatch (I)) Group zu berichten, deren Anteile nach Vorlage von Jahreszahlen um 13 Prozent nach oben schnellten. Der Uhrenhersteller verbuchte 2025 zwar einen massiven Gewinneinbruch, aber der Markt konzentrierte sich auf die Erholungszeichen zum Jahresende hin.

Viel Bewegung gab es auch beim Elektrogerätehersteller Electrolux (Electrolux AB Registered B), dessen Anteile der B-Gattung um 14,6 Prozent nach oben sprangen. Auch hier sahen Anleger ermutigende Anzeichen im Bericht zum vierten Quartal, das mit einer deutlichen Gewinnverbesserung einherging.

Aktien von Signify (Signify (ehemals Philips Lighting)) reagierten dagegen mit einem Einbruch von über 17 Prozent auf schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick. JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der Markterwartung./tih/men