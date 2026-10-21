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21.10.2026 18:09:38

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gute Tech-Stimmung - EssilorLuxottica stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von einer guten Stimmung im Technologiesektor angesichts einer starken Quartalsentwicklung des US-Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX. Der EuroStoxx 50 gewann 1,40 Prozent auf 6.207,52 Punkte, seinen bisherigen Wochenverlust glich er damit aus.

Nicht ganz so stark waren am Mittwoch die Leitindizes in Zürich und London. Der Schweizer SMI schloss mit plus 0,51 Prozent auf 14.552,39 Punkte. Für den britischen FTSE 100 stand ein Zuwachs von 0,19 Prozent auf 10.752,88 Zähler zu Buche.

Mit weitem Abstand vorne im Leitbarometer der Eurozone waren die Papiere von EssilorLuxottica mit einem Kursgewinn von 15,5 Prozent. Der französische Konzern hatte im dritten Quartal überraschend stark zugelegt und von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche, so die Analysten von Citigroup. Der Kurszuwachs war für Anleger von EssilorLuxottica am Mittwoch ein Hoffnungsschimmer, haben doch die Aktien seit November des vergangenen Jahres eine steile Talfahrt hinter sich.

Die Anteile von SAP (SAP SE) legten auf Platz zwei im EuroStoxx um 3,5 Prozent zu. Europas größter Softwarekonzern legt am Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Mit ASML (ASML NV), Siemens, Infineon und Schneider Electric stützten weitere Tech-Unternehmen den Index mit Kursaufschlägen zwischen 2 und 2,6 Prozent.

Mit Carrefour stand ein weiterer französischer Konzern im Blick. Für den Kurs ging es in die entgegengesetzte Richtung mit einem Minus von 13,8 Prozent. Die Supermarktkette hatte am Vorabend wegen der Unruhen in Frankreich die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.

Ebenfalls deutlich nach unten mit 7,2 Prozent ging es für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)). Die Zahlen für das dritte Quartal seien noch schwächer ausgefallen, als es der Reifenhersteller vor einigen Wochen angedeutet habe, stellten die Analysten von Bernstein fest.

Gewinne von Iberdrola (Iberdrola SA) halfen dem Sektor der Versorger. Das spanische Unternehmen hatte erneut sein Gewinnziel erhöht. Die Aktien verzeichneten ein Plus von 1,5 Prozent./ajx/he

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