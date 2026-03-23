ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Märkte drehen ins Plus - Trump setzt Drohung aus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag deutliche Anfangsverluste überwiegend in starke Gewinne verwandelt. Die Schwankungen waren Ausdruck des Hoffens und Bangens um die Lage im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat seine angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben - wegen nach seinen Worten "produktiver Gespräche" mit der Islamischen Republik. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Der EuroStoxx 50 drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus, das am Ende 1,33 Prozent auf 5.574,32 Punkte betrug. Die Angst davor, dass der Iran zur Vergeltung weitere Öl - und Gasinfrastruktur in der Golfregion angreift und die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus vollständig schließt, hatte den Leitindex am Vormittag noch kräftig ins Minus gedrückt. Bei 5.376 Zählern hatte er den niedrigsten Stand seit September erreicht.

Der Schweizer SMI drehte am Montag nach anfänglichen Verlusten mit 0,56 Prozent ins Plus auf 12.389,68 Zähler. Der britische FTSE 100 blieb hingegen mit minus 0,24 Prozent auf 9894,15 Zähler zurück.

Experten der UBS hatten die Anleger am Morgen bereits in einem Dilemma gesehen wegen der angespannten Lage an den Energiemärkten. Mark Haefele vom Chief Investment Office der Schweizer Großbank UBS erwähnte bereits die Chance auf eine rasche Erholung, sollte es erleichternde Anzeichen in dem Konflikt geben.

Die Verluste zogen sich am Montag bis zum Mittag quer durch alle Branchen, doch dann wandelte sich das Bild nach Trumps Aussagen komplett. Viele zuletzt deutlich gesunkene Sektorindizes drehten schlagartig ins Plus, das im Rohstoffsektor mit 2,6 Prozent am größten war.

Besonders groß waren am Morgen lange Zeit die Kursverluste in konjunkturabhängigen Branchen. Schwächster Sektor waren die Öl- und Gasproduzenten mit 1,7 Prozent Minus. Der Sektorindex geriet ob der plötzlich stark fallenden Preise für Öl und Gas und der vergleichsweisen Stärke vergangener Tage unter Druck.

Mit Blick auf Einzelwerte waren Telecom Italia (TIM (ex Telecom Italia)) (TIM) mit einem Anstieg um 4,7 Prozent auffällig. Das mehrheitlich in Staatshand liegende Post- und Finanzunternehmen Poste Italiane (Poste Italiane SPA) will mit einem fast elf Milliarden Euro schweren Kaufangebot die vollständige Kontrolle über den Mobilfunkkonzern übernehmen. Das lastete schwer auf den Aktien des Bieters, die um fast sieben Prozent absackten.

Danone (Danone) blieben mit minus 0,3 Prozent zurück. Der Spezialist für Milchprodukte will den Proteinprodukte-Hersteller Huel übernehmen./bek/jha/