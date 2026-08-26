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26.08.2026 17:58:38

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne überwiegen vor Nvidia-Zahlen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch ihren Aufwärtstrend überwiegend fortgesetzt. Vor den nach US-Börsenschluss angekündigten Geschäftszahlen von NVIDIA hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Die Erwartungen seien wie immer sehr hoch, schrieb Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Eine Reihe amerikanischer Wirtschaftsdaten, bei denen insbesondere die Inflationsentwicklung im Fokus stand, hatte kaum Einfluss auf die Aktienkurse.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,23 Prozent auf 6.470,74 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der Züricher SMI um 0,12 Prozent auf 14.542,90 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 ging es indes um 0,07 Prozent auf 10.878,12 Punkte nach unten. An den US-Börsen standen zum Handelsende in Europa knappe Verluste zu Buche.

Neben Nvidia als Barometer für den KI-Boom rückt bereits das internationale Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, zunehmend in den Fokus. Von der Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh, die am Freitag auf der Agenda steht, erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter.

Halbleitertitel zeigten sich im Vorfeld der Nvidia-Zahlen ähnlich uneinheitlich wie an den New Yorker Börsen mit insgesamt überschaubaren Ausschlägen. Während im EuroStoxx ASML (ASML NV) um 0,2 Prozent sanken, notierten Infineon 0,6 Prozent im Plus. An der Börse in Paris verloren STMicro (STMicroelectronics) 0,6 Prozent.

Reise- und Luftfahrtwerte profitierten erneut von den weiter gesunkenen Ölpreisen. Die Aktien von Öl- und Gaskonzernen zählten hingegen zu den Verlierern im marktbreiten Stoxx Europe 600./gl/he

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