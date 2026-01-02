FTSE 100

9 951,14
19,76
0,20 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.01.2026 19:16:38

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rekord für EuroStoxx und FTSE 100 zum Jahresstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am ersten Handelstag des neuen Jahres haben der EuroStoxx 50 und der britische Leitindex FTSE 100 die Latte für weitere Rekorde höher gelegt. Gewinne wurden am Freitag außerdem auch allgemein an den Börsen Europas verbucht. Allerdings sollte dies nicht überbewertet werden, hieß es von Marktteilnehmern.

Die Handelsumsätze seien zwischen den Jahren und zum Jahresauftakt traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", merkten die Experten des Brokers Activtrades an.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent höher auf 5.850,38 Punkten. Sein Rekordhoch erreichte der Leitindex der Eurozone kurz nach dem US-Börsenstart bei gut 5.862 Zählern. Die Wall Street und noch weitaus deutlicher die technologielastige Nasdaq-Börse hatten zugelegt und von weiterem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten.

Außerhalb des Euroraums kletterte der FTSE 100, auch "Footsie" genannt, erstmals über 10.000 Punkte. Mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 9.951,14 Zählern ging er schließlich aus dem Tag. In der Schweiz dagegen blieben die Handelsräume noch geschlossen.

Unter den Branchen gab es in Europa am Freitag deutlich mehr Gewinner als Verlierer. Gefragt waren vor allem Auto- und Technologiewerte. Defensive Sektoren fanden sich auf der Verliererseite.

Unter den Technologiewerten ragte das Schwergewicht ASML (ASML NV) mit plus 7,0 Prozent heraus. Damit nahm es die Spitze im EuroStoxx ein. In Paris gewannen STMicro (STMicroelectronics) 4,5 Prozent. Die Aktien reagierten auf starke Vorgaben aus Asien. So war das Samsung-Papier (Samsung) in Seoul auf ein Rekordhoch geklettert und in Hongkong war der Börsengang des Entwicklers von KI-Chips Biren Technology ein voller Erfolg. Der Aktie ging im Vergleich zum Ausgabepreis 76 Prozent höher aus dem Handel.

Im Autosektor waren die Augen auf die Auslieferungszahlen der E-Autobauer Tesla und BYD gerichtet. Während die Chinesen ihre Auto-Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr steigerten und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge auslieferten, enttäuschte der US-Autobauer Tesla. Sein weltweiter Absatz im Schlussviertel 2025 war nicht nur wie erwartet rückläufig, sondern blieb auch unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung./ck/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 951,14 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:37 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen