ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend Gewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zur Wochenmitte mehrheitlich an ihren Erfolgskurs der Vorwoche angeknüpft. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) erholte sich im Handelsverlauf von seinen Anfangsverlusten und stieg am Mittwochnachmittag auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Letztlich gewann der Leitindex der Eurozone 0,60 Prozent auf 4178,49 Punkte. Der französische CAC 40 stieg um 0,69 Prozent auf 7034,16 Zähler. Dagegen sank der britische FTSE 100 um 0,11 auf 7401,72 Punkte.

Europas Wirtschaft ist nach Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, auf dem Weg zu einem bescheidenen Aufschwung im kommenden Jahr. Noch befinde man sich in einer Phase der wirtschaftlichen Schwäche, für 2024 sei jedoch mit einer leichten Erholung und einem robusten Arbeitsmarkt zu rechnen, sagte er vor einem Treffen der Finanzminister der Eurozone.

Aus Branchensicht waren europaweit Aktien von Einzelhändlern mit am meisten gefragt. Hierfür war ein Kursgewinn von 8,4 Prozent bei Marks & Spencer (MarksSpencer) verantwortlich. Die Analysten von Jefferies sprachen von außergewöhnlich starken Zahlen des britischen Handelsunternehmens. Negativer Ausreißer in der Branche waren die Titel von Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)), die als EuroStoxx-Schlusslicht um 7,2 Prozent absackten. Die Supermarktkette hatte wegen des stärkeren Euro weniger umgesetzt als vor einem Jahr. Zudem drückten hohe Kosten in den Vereinigten Staaten auf das Ergebnis.

Eine positive Überraschung gab es zudem bei Vestas (Vestas Wind Systems A-S). Die robusten Zahlen zum dritten Quartal und die wachsende Zuversicht des dänischen Windanlagenherstellers trieben die Aktie um 9,8 Prozent nach oben./edh/ngu