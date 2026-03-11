11.03.2026 18:28:39

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste - Energiepreis-Unsicherheit belastet

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung haben die europäischen Börsen am Mittwoch unter dem Eindruck des Iran-Krieges wieder nachgegeben. "Die Situation im Nahen Osten führt über die Energiepreise zu massiven Beeinträchtigungen der Weltwirtschaft", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. "Das größte Problem ist und bleibt weiterhin die Unsicherheit." Dadurch verpufften Hilfsmaßnahmen wie die Auflösung von Ölreserven der Länder schnell.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,73 Prozent auf 5.794,68 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 ("Footsie") um 0,56 Prozent auf 10.353,77 Punkte nach. Der Schweizer SMI büßte 0,82 Prozent auf 12.958,59 Zähler ein.

Die Skepsis des Marktes spiegelte sich nicht zuletzt in den Gewinnen der Ölwerte wider. Die Ölpreise legten wegen der Sorge vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus am Persischen Golf wieder zu. Der Preisrückgang, der am Montag eingesetzt und sich am Dienstag fortgesetzt hatte, endete damit vorerst.

Vergleichsweise gut hielten sich auch Einzelhandelstitel. Gewinne des Schwergewichts Inditex in Höhe von rund einem halben Prozent stabilisierten den Sektor. Der spanische Textilhändler hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen zudem darauf, dass sich das laufende Geschäft im Februar und Anfang März besser als erwartet entwickelt habe. Die Aktien seien günstig bewertet und böten derzeit eine interessante Einstiegsgelegenheit.

In London sackten die Papiere von Legal & General (LegalGeneral) als Schlusslicht im "Footsie" um fast sieben Prozent ab. Die sogenannte Solvabilitätsquote des Versicherers und Vermögensverwalters, ein Indikator für die Finanzkraft, fiel geringer aus als erwartet./la/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Minus, während sich der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie bewegt. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen