DAX 40

26 440,31
140,57
0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
13.08.2026 10:05:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax legt zu - Fortsetzung der Rekordserie denkbar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim DAX dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken startete der Leitindex am Morgen freundlich, aber noch ohne neue Bestmarke in den Handel. Stützend wirkt auch, dass der Anstieg der Ölpreise eine Pause machte. Tatsächlich bleibt die Lage im Iran-Krieg jedoch weiter unklar.

Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte der Dax um 0,4 Prozent auf 26.445 Punkte zu. Ihm fehlte dabei aber noch ein Stück zum Rekord von 26.573 Zählern, in dessen Folge es am Vortag noch zu Gewinnmitnahmen gekommen war. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDAX am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 32.300 Zähler nach.

Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. "Das Glas ist damit heute Morgen halb voll und nicht halb leer", schrieb Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind kommt, spricht wenig dafür, dass die Käufer plötzlich die Segel streichen."

Eine Stütze für den Dax blieben Energiewerte mit Kursgewinnen von gut einem Prozent bei Siemens Energy und dem Versorger RWE, der Zahlen vorgelegt hat. Der endgültige Halbjahresbericht enthalte nach den vorab vorgelegten Eckdaten zwar "keine neuen News" mehr, so Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi. "Er säht aber die Saat für weitere Wachstumsbeschleunigung", so der Experte.

Zum Spitzenreiter im Leitindex wurde aber Rheinmetall in einem guten Rüstungs-Sektorumfeld, das geprägt war von der anhaltenden Rally der TKMS(TKMS thyssenkrupp Marine Systems)-Aktien. Diese setzten ihre Vortagsrally fort mit einem Kurssprung um nochmals acht Prozent, nachdem sie vom US-Analysehaus Bernstein Research auf "Outperform" hochgestuft wurden. Der Experte Adrien Rabier glaubt an kräftig steigende Analystenschätzungen.

Die Papiere des TKMS-Mutterkonzerns thyssenkrupp konnten der Rally folgen, zumal der Industriekonzern seine Ergebnisse im dritten GEschäftsquartal trotz eines verhaltenen Marktumfeldes verbessert hat. Kräftig unter Druck gerieten im MDax aber die Papiere von LANXESS, weil sie von der Berenberg Bank zum Verkauf empfohlen wurden. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden", titelte Sebastian Bray in seinem Urteil über den Spezialchemiekonzern.

Die Berichtssaison konzentrierte sich am Donnerstag stark auf den Kleinwerte-Index SDAX - mit Licht und Schatten. Um fast sieben Prozent stiegen die Titel von Vincorion. Sie folgten damit dem guten Rüstungsumfeld, aber auch der Tatsache, dass das Unternehmen jetzt etwas optimistischer auf den Jahresumsatz blickt.

Recht deutliche Kursgewinne von mehr als vier Prozent konnten nach Zahlen noch die Anleger von Sixt (Sixt SE St) einstecken. Zum Spitzenreiter im SDax wurden aber die 7,2 Prozent höheren Titel von Indus Holding (INDUS) nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Metzler. Nach den Resultaten vom Vortag und einer davor bereits angehobenen Jahresprognose lobte Victor Beyer "zunehmend sichtbaren Dynamikverbesserung im gesamten Portfolio" der Beteiligungsgesellschaft.

Die Liste der SDax-Verlierer war derweil nach vorgelegten Resultaten lang. Zwischen 2,2 und 6,1 Prozent ging es bei Cewe (CEWE StiftungCo), Eckert & Ziegler (EckertZiegler), grenke, Energiekontor sowie Evotec (EVOTEC SE) bergab. HelloFresh verloren zuletzt fast zwei Prozent, nachdem der Kochboxenversender mitgeteilt hatte, dass sich der Umsatz in Richtung des unteren Endes der Prognosespanne entwickele./tih/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 440,31 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen