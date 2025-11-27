ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt auf Erfolgskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der DAX stieg am Vormittag um 0,4 Prozent auf 23.823 Punkte. Damit überwand der deutsche Leitindex die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und baute seinen Wochengewinn auf mehr als drei Prozent aus.

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,8 Prozent auf 29.279 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma (PUMA SE) erhielten nun neue Nahrung. Dies könnte die zuletzt stark gestiegene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallende Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics. Die Puma-Papiere schnellten um 13,5 Prozent hoch.

Für die Anteilsscheine der Deutschen Börse (Deutsche Börse) ging es an der Dax-Spitze um 3,6 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel auf 292 Euro. Die aktuelle Bewertung werde der Qualität und breiten Aufstellung des Börsenbetreibers nicht gerecht, argumentierte Analyst Enrico Bolzoni.

Die Titel von Vonovia (Vonovia SE) verteuerten sich um 0,6 Prozent. JPMorgan-Experte Neil Green drückte den Papieren des Wohnimmobilienkonzerns den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. Die Aktie ist für ihn einer der Branchenfavoriten für 2026.

Die Papiere von Bechtle reagierten mit einem Kursplus von 3,9 Prozent und dem höchsten Niveau seit August auf die Nachricht von einem Großauftrag. Der IT-Dienstleister schloss zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro./edh/jha/