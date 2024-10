ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem deutschen Aktienmarkt winkt ein ruhiger Wochenausklang. Der DAX bewegte sich am Freitag im frühen Handel kaum und notierte zuletzt 0,01 Prozent höher bei 19.213,33 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,01 Prozent auf 26.749,38 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,1 Prozent auf 4.965,33 Punkte.

Die US-Inflationszahlen am Vortag hatten es nicht vermocht, den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch vom September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19.000 Zählern zu befördern. An diesem Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Wells Fargo (Wells FargoCo) lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen.

"Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass das neue Allzeithoch des S&P 500 auch von steigenden Gewinnen unterlegt ist", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den jüngsten Rekord des marktbreiten US-Index. Maßgeblich für die jüngsten Gewinne war zuletzt auch die Hoffnung auf Impulse aus China, wo am Samstag weitere Details zum geplanten Konjunkturprogramm mitgeteilt werden sollen.

Der Online-Händler Zalando will nach einem guten Start in die Herbst- und Wintersaison 2024 eine Schippe drauflegen. Im Tagesgeschäft peilt der Konzern mehr Gewinn an als bislang kommuniziert. Bei anderen zentralen Finanzkennziffern rechnet das Management zudem nicht mehr mit dem Schlimmsten. Im dritten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen auf Basis vorläufiger Zahlen um fast 8 Prozent, der Umsatz um rund 5 Prozent. Im Tagesgeschäft legte der operative Gewinn (Ebit) von 23 auf 93 Millionen Euro zu - das war deutlich mehr als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die Zalando-Aktie stieg auf den höchsten Stand seit über 14 Monaten und gewann zuletzt 1,2 Prozent.

Porsche (Porsche) verkaufte in den ersten neun Monaten des Jahres unter anderem wegen des schwächelnden China-Geschäfts 7 Prozent weniger Sport- und Geländewagen als im Vorjahreszeitraum. Auch die Erneuerung mehrerer Modelle trug einen Teil zu den gesunkenen Verkaufszahlen bei. Das Absatzminus war weitgehend erwartet worden. Die Porsche Papiere legten um 1,2 Prozent zu.

Die Titel von Siemens Energy verteuerten sich an der Dax-Spitze um 2,7 Prozent und notieren damit nur noch knapp unter ihrem Rekordhoch. Die US-Bank JPMorgan stufte sie von "Underweight" auf "Neutral" hoch und erhöhte das Kursziel von 13,00 auf 32,80 Euro. Eine robuste Nachfrage und eine gute operative Umsetzung ebneten dem Energietechnikkonzern den Weg aus der Krise, schrieb Analyst Akash Gupta. Für das vierte Geschäftsquartal rechnet er mit einem 28 Prozent höheren Auftragseingang als im entsprechenden Vorjahresabschnitt.

Die Anteilsscheine von LANXESS fielen um 2,3 Prozent, nachdem JPMorgan sie von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft hatte. Die kurzfristigen Aussichten für die europäische Chemiebranche seien schwierig, konstatierte Analyst Chetan Udeshi./edh/nas