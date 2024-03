ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt in der Erfolgsspur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt sich der Dax (DAX 40) zum Start in die verkürzte Handelswoche noch immer in guter Form. Im frühen Handel ging es für den deutschen Leitindex in Rekordhöhen weiter. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,16 Prozent auf 18 234,17 Punkte. Den Zuwachs im Jahr 2024 baute er auf fast neun Prozent aus. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA sind einmal mehr der Treiber der Hausse.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab am Montagvormittag unterdessen um 0,15 Prozent auf 26 583,94 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um 0,1 Prozent zu. In der Woche vor Ostern wird nur bis Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Geschäftszahlen gab es zum Wochenauftakt vom Labordienstleister SYNLAB, dessen operative Marge ein Händler als enttäuschend bezeichnete. Auch der Ausblick auf 2024 liege etwas unter den Erwartungen. Im Fokus steht aber ohnehin die geplante Übernahme durch den Finanzinvestor Cinven. Zuletzt gaben die Titel um ein Prozent nach.

LEG Immobilien (LEG Immobilien) profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent von positiven Analysten-Einschätzungen. So stufte die Barclays Bank die Titel doppelt hoch. Goldman Sachs strich die Verkaufsempfehlung. Mit fast vier Prozent im Plus standen zudem die Titel des Bahntechnikkonzerns Vossloh, die Deutsche Bank rät hier zum Kauf.

Bei deutschen Rüstungswerten hält der Boom unvermindert an. Rheinmetall und HENSOLDT kletterten so hoch wie nie zuvor mit Zuwächsen von zwei beziehungsweise mehr als dreieinhalb Prozent./ajx/jha/