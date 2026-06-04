ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt - KI-Rally stockt aber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Vortag hat sich der DAX am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Der Dax legte im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 24.889 Punkte zu. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen zog um 0,56 Prozent auf 32.919 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,4 Prozent nach oben.

Unter Druck stehen am Donnerstag auch hierzulande Halbleiterwerte nach der jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally. Infineon etwa verloren am Dax-Ende 3,1 Prozent. Sie sind mit einem Plus von 126 Prozent im laufenden Jahr aber noch immer der mit Abstand stärkste Dax-Wert.

Scout24 (Scout24) gewannen an der Dax-Spitze 3,4 Prozent. Goldman Sachs sieht für den Internetportalbetreiber zweistelliges Gewinnwachstum und startete die Bewertung mit "Buy".

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW (Volkswagen (VW) vz)-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die in den MDAX absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag leicht nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW.

In den Index der mittelgroßen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDAX absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)), des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich.

Puma (PUMA SE) bekamen am Donnerstag von einer Kaufempfehlung der Citigroup Auftrieb. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen fast 4 Prozent. Analystin Monique Pollard setzt bei Puma nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China./ajx/jha/