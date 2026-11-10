ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax flirtet mit Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der DAX stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 26.543 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten. Der MDAX gewann am Dienstagvormittag ebenfalls 1,1 Prozent auf 31.423 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,0 Prozent aufwärts.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.

Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen.

Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutlich anziehendes Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg als Spitzenreiter im Dax um 5,8 Prozent. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz) bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen. Die Henkel-Titel legten um 2,0 Prozent zu und erklommen den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren.

Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S (K+S) schärfte seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal nach. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz um gut 6 Prozent, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent sank. Die K+S-Papiere büßten 2,5 Prozent ein.

Der Halbleiterhersteller Elmos (Elmos Semiconductor) profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) kletterte um gut 29 Prozent nach oben. Das Management bestätigte die Jahresziele. Die Elmos-Titel verteuerten sich um 0,8 Prozent./edh/stk