ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Rückwärtsgang - Bayer fallen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch bei den Aktien von Bayer hat den Dax (DAX 40) am Dienstag wieder etwas unter Druck gesetzt. Als Belastung kamen wieder aufgeflammte Inflationssorgen hinzu. Nach dem starken Wochenauftakt verlor der deutsche Leitindex 0,25 Prozent auf 15 343,41 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,52 Prozent auf 28 529,87 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,28 Prozent nach unten.

Inflationsdaten aus wichtigen europäischen Ländern für den laufenden Monat weckten die Furcht vor weiter steigenden Zinsen um Euroraum: In Frankreich erreichte die Teuerung überraschend ein Rekordhoch und in Spanien stieg die Inflation unerwartet. Am Markt wird inzwischen damit gerechnet, dass der Leitzins bis auf vier Prozent steigen könnte. Aktuell liegt er bei drei Prozent.

Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG schrieb vor diesem Hintergrund zum Dax: "Bei dem freundlichen Wochenauftakt dürfte es sich lediglich um eine technische Gegenreaktion gehandelt haben. Angesichts der weiterhin über den Köpfen der Anleger schwebenden Zinsangst scheint die Risikobereitschaft gering zu sein."

Die Aktien von Bayer büßten am Dax-Ende 3,5 Prozent ein. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte mit seinem Gewinnausblick enttäuscht. Der Experte Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research schränkte jedoch ein, dass der Ausblick nicht so schlimm sei, wie er auf den ersten Blick erscheine. Die Differenz zur Markterwartung resultiere vor allem aus Wechselkurseinflüssen.

An der Dax-Spitze profitierten die Anteilscheine von adidas mit plus 1,3 Prozent von Analystenlob: Zwei Banken hatten sich positiv zu dem Sportartikelhersteller geäußert. Der Markt sei mit Blick auf die Profitabilität des Unternehmens zu vorsichtig geworden, schrieb etwa Analyst Graham Renwick von Berenberg. 2023 sollte es zwar noch Gegenwind geben, aber der neue Chef Björn Gulden habe mit dem neuen Ausblick reinen Tisch gemacht. Zudem habe er den Ruf, weniger zu versprechen als zu erreichen. Mit der richtigen Strategie und deren Umsetzung sowie Investitionen sei Adidas in einer guten Ausgangsposition für das wichtige Sportjahr 2024.

Im MDax waren die Papiere von Aixtron (AIXTRON SE) mit einem Plus von knapp zehn Prozent der klare Favorit. Der Halbleiter-Ausrüster will nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen.

Positive Nachrichten kamen auch von PVA TePla: Das Technologieunternehmen rechnet nach einem erfolgreichen Jahr mit weiteren Zuwächsen in 2023. Das Schlussquartal 2022 sei sehr stark gewesen, schrieb der Fachmann Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies. Der Ausblick auf 2023 liege über den Erwartungen. Die Aktien schnellten um 17 Prozent in die Höhe, was den ersten Platz im Nebenwerteindex SDAX bedeutete./la/zb