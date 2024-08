ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht weiter Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn an seine jüngste Erholung angeknüpft. Dem Leitindex DAX winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. In den ersten Handelsminuten am Montag stieg der Dax um 0,3 Prozent auf 17.777 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer einen guten Teil des dreitägigen Einbruchs vom Monatsanfang wieder aufgeholt.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte zum Wochenbeginn um 0,5 Prozent auf 24.362 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Der deutsche Leitindex hat mittlerweile etwa die Hälfte des Kurseinbruchs vom Monatsanfang wettgemacht. Auslöser des Kursrutsches waren teils Ängste vor einer US-Rezession nach schwachen Konjunkturdaten, vor allem aber die Folgen sogenannter Carry-Trades. So hatten sich nicht wenige Investoren im Zuge der Talfahrt des japanischen Yen über Monate viel Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen, um es anderswo anzulegen. Eine leichte Straffung der japanischen Geldpolitik erwischte dann viele Investoren und Spekulanten auf dem falschen Fuß, da sich der Yen-Kurs kräftig erholte. Sie mussten daher etwa Aktienpositionen schnell verkaufen, was eine Talfahrt an den Börsen ausgelöst hatte.

Diese Verkaufswelle war dann aber recht schnell wieder beendet. Zudem ließen die Rezessionssorgen mit Blick auf die USA zuletzt wieder etwas nach.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um 4 Prozent.

Eine neue Kaufempfehlung der Warburg Bank brachte den Anteilen von Rheinmetall ein Kursplus von 1,2 Prozent ein. Puma (PUMA SE) profitierten mit plus 3 Prozent von einer Kaufempfehlung der Baader Bank.

Aktien von thyssenkrupp gaben um 1 Prozent nach. Das vom Vorstand vorgestellte Restrukturierungsprogramm für das Stahlgeschäft wurde am Wochenende zwar beraten, aber noch nicht beschlossen. Ein Händler sprach vom Fehlen einer klaren Strategie des Industriekonzerns.

Überraschend starke Quartalszahlen des Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) ließen den Aktienkurs um 5 Prozent steigen. Papiere des Wind- und Solarparkbetreibers Energiekontor stiegen nach den Quartalszahlen des Unternehmens um 1,5 Prozent./bek/stk