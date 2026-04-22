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22.04.2026 10:08:39

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Plus - Siemens stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der DAX legte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24.318 Punkte zu und blieb damit über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Kursgewinne der schwer gewichteten Siemens-Aktien (Siemens) stützten zur Wochenmitte etwas.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten notierte mit plus 0,06 Prozent auf 31.368 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,2 Prozent hoch.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Von der Verlängerung der Waffenruhe zeige sich der Dax unbeeindruckt.

Siemens profitierten mit plus 1,9 Prozent von Zahlen des Schweizer Technologiekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)), der im ersten Quartal den Umsatz deutlich steigern und beim Auftragseingang spürbar zulegen konnte. Zu den größten Gewinnern im Dax zählten am Mittwoch zudem Siemens Energy und Infineon mit Aufschlägen von jeweils mehr als 2 Prozent.

Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler. Vorbörslich noch höher, überwog zuletzt jedoch die Skepsis: Die gaben die T-Aktien um 2,4 Prozent nach.

Im MDax gerieten TUI nach gesenkter Prognose unter Druck. Die Papiere des Reisekonzerns verloren als schwächster Index-Wert 2 Prozent. Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) setzen ihre Erholung fort.

Die Titel des Laserspezialisten LPKF (LPKF LaserElectronics), Ende des vergangenen Jahres noch aus dem Nebenwerteindex SDAX abgestiegen, schnellten erneut hoch. Das Plus belief sich zuletzt auf mehr als 13 Prozent. Binnen eines Monats haben sie sich damit in etwa verdreifacht./ajx/stk

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