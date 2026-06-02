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02.06.2026 09:58:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt Fahrt auf - Gute US-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von weiteren Höchstständen an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der DAX stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 25.267 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex mit einer Tagesspanne von 400 Punkten erheblich um die runde Marke von 25.000 Punkten geschwankt.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Dienstag 1,0 Prozent auf 33.220 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,0 Prozent nach oben.

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt immer noch auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach.

"Die Anleger hierzulande scheinen derzeit jede geopolitische Nachricht vorsorglich auf die Goldwaage zu legen", bemerkte Marktanalyst Timo Emden. Im Gegensatz zur Wall Street fehle dem deutschen Aktienmarkt ein durchschlagendes Zukunftsthema. Während jenseits des Atlantik die KI-Fantasie viele Anleger beinahe elektrisiere und die Kurse vieler Technologiewerte antreibe, überwiege diesseits die Skepsis, konstatierte der Experte.

Die Aktien von Infineon setzten ihre KI-getriebene Kursrally fort und erreichten einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Sie kletterten an der Dax-Spitze um weitere 5,6 Prozent, womit sich der Kursgewinn im laufenden Jahr bereits auf rund 125 Prozent summiert. Der niederländische Chipkonzern STMicro (STMicroelectronics) hatte sein Umsatzziel für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben geschraubt.

Ansonsten sorgten zunächst vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So schnellten die Aktien von Salzgitter um 6,0 Prozent auf 65,25 Euro nach oben und erklommen den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren. Zuvor hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Stahlkonzerns von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 45,50 auf 70,80 Euro angehoben.

Zudem gaben die Analysten von Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung für die Anteilsscheine der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) ab. Die Papiere der Bonner stiegen um 3,1 Prozent auf ein Hoch seit vier Jahren. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial im Expressgeschäft, hieß es.

Zu den schwächsten Werten im Dax gehörten die Titel von Siemens Energy mit minus 0,2 Prozent. Der Energietechnikkonzern gab die Übernahme der nordirischen Camlin Group bekannt. Das Technologieunternehmen, das auf die Überwachung, Digitalisierung und Optimierung von kritischer Energie- und Bahninfrastruktur spezialisiert ist, erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro./edh/zb

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ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
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